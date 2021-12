La confesión de una figura de MasterChef Celebrity: "Estoy re caliente con Martitegui"

El chef fue protagonista de una frase que descolocó por completo a todos. Germán Martitegui, apuntado por una de las figuras que pasó por MasterChef Celebrity.

Germán Martitegui es uno de los chefs más reconocidos y famosos de la televisión argentina. Su exposición en MasterChef Celebrity y su forma de manejarse en la pantalla chica lo catapularon a un nivel de aceptación masiva. Sin embargo, en las últimas horas recibió una dura crítica por parte de la participante que fue recientemente eliminada de la competición.

"Estoy re caliente con Martitegui", exclamó Denise Dumas, quien quedó fuera del certamen tras no poder superar la prueba de la receta de panchos que habitualmente se sirve en Tegui (restaurant del chef). “Cocino muy bien pero no me hagan hacer un pancho. Estoy re caliente con Martitegui, con su pancho, con el pickle...”, comenzó diciendo la conductora. Por otra parte, agregó: "Mis hijos están criados a salchicha, comen cuatro veces por semana. El pan me quedó un poquito aplastado”.

De todos modos, y en diálogo con ViajeChef, Denise Dumas reconoció que su trayecto en MasterChef Celebrity contó con el apoyo de Martitegui pese a su abrupto final: "Germán me ayudó muchísimo durante todo el programa, era el que venía y me tenía un montón de fe. Hoy no sé qué pasó, se le terminó la fe. Estuve muy correcta a pesar de los nervios, les dije cosas lindas porque la verdad son tres personas para querer y admirar”.

Germán Martitegui habló de salchichas y todos se rieron

En una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity 3, los participantes complicados de la semana tuvieron que sorprender al trío de jurados con un pancho "estilo Tegui" -en referencia al restaurante del chef Germán Martitegui que recientemente cerró sus puertas- y el jurado lanzó un sugerente comentario sobre salchichas que despertó las risas de los famosos.

Luisa Albinoni, Mery del Cerro, Paulo Kablan, Charlotte Caniggia, Marcela "La Tigresa" Acuña y Denise Dumas tuvieron que batirse a duelo en la prueba del pancho y, previo al arranque, fueron aconsejados por el jurado. "Van a tener que hacer mi receta de pancho. Van a tener que replicar el pancho de Tegui, que es muy especial y emocionante. La manera de acercarnos a la gente durante la cuarentena fue haciendo algo que rico que nos acercara a sus casas", arrancó Martitegui.

Sobre la receta, el chef precisó: "Tratamos de hacer el mejor pan que podíamos hacer, la mejor salchicha casera con productos orgánicos, un ketchup casero, crocantes de papa y cebolla roja. Y lo acompañamos con unos pickles y un crocante de queso. También se puede servir con papas fritas". En 75 minutos y con toda la receta, los participantes tuvieron que hacer una salchicha, ahumarla, hacer el pan, hacer los pickles y el ketchup.