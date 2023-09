La confesión de la protagonista de Traicionada que alertó al público de Telefe: "He vivido"

Cansu Dere, la protagonista de Tracionada, sorprendió a su público con una historia desconocida ligada con su performance en la serie que se emite por Telefe.

Traicionada es una novela turca que se emite por Telefe y cautivó al público de tal manera que es uno de los programas más vistos del canal junto a Got Talent Argentina. Su protagonista es la actriz Cansu Dere, quien reveló una historia que nadie conocía sobre su vida privada que está en parte ligada a su participación en la serie.

El 31 de julio de 2023, Telefe tomó la decisión de poner en la grilla de programación la novela Traicionada y rompió con los números. El público se mimetizó con la historia de la producción audiovisual protagonizada por Cansu Dere, quien hace un tiempo brindó una entrevista con una revelación inesperada para todos.

En la ficción, Cansu Dere interpreta a la médica Aysa y se separa de su marido Volkan tras descubrir que tiene una amante. Esto fue exactamente lo que le sucedió a la artista. "He vivido una infidelidad", confesó en una entrevista brindada hace un tiempo para un medio oriundo de España.

El hecho ocurrió en el año 2012 y fue engañada por Cem Yilmaz, un comediante turco. Lo llamativo de esta situación fue que se enteró minutos antes de subirse al altar para casarse, lo que terminó en un escándalo, más que nada porque la tercera en discordia era una de sus mejores amigas. "Cuando una mujer tiene un matrimonio y niños, cambia un poco la reacción. Pero yo, en mis relaciones, en mi vida privada, sí que he vivido alguna infidelidad", expresó.

Chau a Traicionada: el personaje central que abandona la novela

La ficción, cuyo nombre original es Sadakatsiz, gira en torno a Asya, la doctora interpretada por Cansu Dere, que descubre la traición de su marido, Volkan (Caner Cindoruk). El hombre la engañó con una chica mucho más joven, Derin (Melis Sezen), y eso fue ocultado por todo su entorno, incluida su colega y amiga: la doctora Derya (Özge Özder).

Justamente este último personaje es quien no aparecerá en Traicionada a partir de esta semana. La ginecóloga, que fue la que confirmó el embarazo de Derin, quedó relegada a un segundo plano después de que se disputara con Asya la dirección del hospital. En el capítulo que se vio el jueves pasado, Derya habló con Turgay y le reveló los padecimientos que tenía en el trabajo. "Lo que en realidad está mal es no sentirme especial para algo. Permito que las personas que me rodean tomen decisiones de mi vida y mi carrera", sostuvo. A partir de eso decidió dar un giro a su vida y alejarse "de todo".

Por ese motivo, la doctora abandonará la ficción, aunque no será para siempre. De acuerdo a lo consignado por la prensa turca, la salida se dará en el capítulo original 18, que es el que se encuentra emitiendo ahora por Telefe. En ese episodio, se ausentará para regresar dentro de un par de meses.

En ese entonces, a productora de la novela emitió un comunicado explicando la ausencia de la actriz. Según el comunicado, Özder "se tomó un breve descanso de la serie" para convertirse en madre. Özge dio a luz con más de 42 años, tras una intensa búsqueda, y quiso dedicarle todo el tiempo que merecía esa maternidad.