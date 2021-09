La China Suárez se fue del país tras separarse de Benjamín Vicuña

La China Suárez compartió fotos de su viaje a Madrid con sus hijos, mientras transita su separación con Benjamín Vicuña.

La China Suárez publicó fotos de su viaje a Madrid, a donde se dirigió con sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, justo unas semanas después de su separación con el actor chileno Benjamín Vicuña, tras cinco años de relación. A través de sus redes sociales, la exestrella de Casi Ángeles compartió algunas postales de sus días en España, y por las fotos de sus paseos, parecería que se está divirtiendo mucho.

Suárez viajo a Madrid porque va a grabar una nueva película con el actor español Álvaro Monte, conocido por su actuación en la serie de Netflix La casa de papel. Además, la China aprovechará la situación para ir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes del mundo, que se desarrollará desde el 17 hasta el 25 de septiembre.

En cuanto al modelaje, recientemente también hizo una sesión de fotos con la revista Beauty File. En su Instagram, la China compartió fotos en un restaurante de Salamanca y otras en la Plaza Mayor de Madrid, uno de los puntos turísticos más grandes de la ciudad. En todas las imágenes se la ve sonriente e iluminada y varios de sus seguidores lo notaron y le comentaron que está "más hermosa que nunca".

El enojo de la China Suárez con Los Ángeles de la Mañana (LAM)

Recientemente, el periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) Ángel de Brito conversó con Pampita en su programa y, en un momento, nombraron a Suárez. Cuando salió el tema de su viaje a Madrid, de Brito comentó: “Es preciosa, pero allá no la conoce nadie”. Al rato, la China bloqueó a LAM en su cuenta de Twitter y la producción del programa compartió una captura de pantalla que lo comprueba. “Bloqueados”, publicaron, y arrobaron a la actriz.

En esa conversación, Ángel de Brito había indagado en el vínculo entre ella y Pampita. Según la modelo, hoy en día se llevan perfectamente bien. “Tengo muy buena relación con ella, quiero mucho a sus hijos”, contó. Cuando LAM quiso saber cómo se lleva con Vicuña, su exesposo y padre de sus hijos, ella respondió: “No nos exponemos. El tema de criar a los chicos hace que tengas que priorizar el bienestar de ellos y eso nos pasó desde el principio. Fue desde el primer momento que los chicos eran muy chiquitos, eso es lo importante acá”.

Qué pasó entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Hasta ahora, no hay ninguna versión oficial de por qué se separaron la China Suárez y Benjamín Vicuña. Tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte de él, tanto la tercera en discordia como Benjamín lo negaron todo.

Días después, la China, ya cansada de los rumores, dijo que ni siquiera sabía de la existencia de esta chica y pidió que por favor dejen de atosigarla con preguntas. “Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien y nos separamos bárbaro, aunque eso no venda”, declaró Suárez.