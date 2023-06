La China Suárez quebró en llanto y contó lo que nadie sabía: "No fueron meses fáciles"

La actriz mostró su emoción en sus redes sociales ante sus millones de seguidores. "La China" Suárez quebró en lágrimas por un reciente acontecimiento.

María Eugenia "La China" Suárez habló en sus historias de Instagram sobre un reciente suceso que vivió. La actriz que comenzó su carrera en tiras infantojuveniles de Cris Morena reveló que el último tiempo de su vida no fue el mejor y señaló detalles al respecto.

Suárez abocó su carrera a la música en los últimos meses, en los que sacó canciones con El Polaco, Rusherking y algunas como solista. La artista aseguró que durante años quise hacer este vuelco en su perfil artístico pero sus propios prejuicios la frenaban, hasta que logró vencerlos y animarse.

El motivo de la emoción de "La China" se relaciona con un nuevo logro en relación a esta nueva faceta en su carrera. "Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí. No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita", contó entre lágrimas. Y concluyó: "Lo mejor siempre está por venir. Firma y nueva etapa de la mano de Warner Music. ¡Ahhh! ¡Grito de felicidad!".

La palabra de Rusherking tras una fake news en TikTok

El músico habló en su cuenta de Twitter sobre un video que vio en las redes sociales con información errónea sobre su vida. "Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja, estaba re en pedo y cómo saben que no me gusta (que me canten el feliz cumpleaños) cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo. Estoy feliz", soltó el cantante ante los usuarios que aseguraban que él estaba angustiado por su ruptura con "la China" Suárez.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", soltó Suárez a principios de abril en un posteo de Instagram, en alusión a su separación de Rusherking. Al mismo tiempo, el cantante escribió: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí".