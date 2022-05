La China Suárez encaró a Ángel de Brito en una fiesta: "¿Por qué me odiás?"

Ángel de Brito se encontró a "La China" Suárez en la fiesta de los Martín Fierro: la tensa charla que tuvieron.

Ángel de Brito reveló que se encontró con “La China” Suárez en la fiesta posterior a la ceremonia de los premios Martín Fierro. La noticia salió a la luz cuando se filtraron fotos de los dos bailando muy alegres en el evento como si nada hubiese pasado después de meses enfrentados públicamente. Según contó el conductor, tuvieron una tensa conversación. Sin embargo, aseguró que la actriz “no se le despegó en toda la noche”.

Desde el Wandagate, el escándalo entre “La China”, Mauro Icardi y Wanda Nara, los tres son el tema del momento en LAM. En reiteradas ocasiones, Suárez le insistió al conductor para que dejaran de hablar sobre ella en su programa, pero De Brito se mostró firme y siguió tratando el tema al aire. Después de varios cruces mediáticos, se reencontraron en la fiesta y tuvieron una tensa conversación.

“De la nada, una chica me dice ‘hola’. ‘Hola’, le digo. No sabía quién era, era ‘La China’ Suárez. No la reconocí porque no estaba invitada al Martín Fierro. Estaba con una musculosa, muy informal. Cayó al boliche porque capaz la invitó Lali (Espósito), porque son amigas”, comenzó el periodista.

“Me vino a hablar y me dijo: ‘Hola, ¿cómo andás? ¿por qué me odiás? Le dije: ‘No sos tan importante como para que te odie ¿Qué me hiciste a mí? nada’”, continuó el conductor de LAM. A diferencia de los cruces que la actriz tuvo con Yanina Latorre, De Brito aseguró que esta vez “no estaba agresiva” y que incluso la notó “simpática y alegre”, a pesar de que la charla fue muy tensa.

“Una cosa llevó a la otra. La cosa es que nos pusimos a hablar y le dije que era muy soberbia y que se manejaba mal en los medios, cosa que le dije acá, públicamente. Ella piensa que no es así y le dije que no le iba a repasar todos los casos y que en tal o cual estuvo como el culo públicamente”, recordó.

De Brito explicó que todos los famosos se enojan cuando habla sobre ellos en su programa y que no es una cuestión personal contra “La China”. “Yo se lo explico a todos los famosos que se enojan con nosotros: hoy es tema Nazarena, mañana Rosenfeld… Va cambiando. El tema era Wanda. Yo ni te busco si te odio”, sentenció. Nazarena Vélez, panelista de LAM, opinó que “La China” seguramente quería aflojar tensiones, ya que después de esa conversación se quedaron bailando toda la noche juntos. “Puede ser, porque después no se me despegaba”, cerró De Brito.

El romance entre “La China” Suárez y Rusherking

Recientemente, se supo que “La China”, quien hace poco terminó su relación con el español Armando Mena Navareño, tuvo algunas citas con Rusherking, cantante y ex de María Becerra. A pesar de sus intentos por mantenerlo en secreto, eventualmente los vieron juntos en varios lugares públicos y la noticia salió a la luz. “Este romance continúa, porque anoche a las 23 horas estuvieron en un restaurante de la Costanera cenando juntos de vuelta. Y después fueron a bolichear a Tequila”, reveló Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo. Por ahora, ninguno de los dos dio declaraciones públicas al respecto.