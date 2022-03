La angustia de Dani La Chepi por la salud de su papá: "Se descompensó mucho y fuimos corriendo"

Dani "La Chepi" reveló que tuvo que salir corriendo a asistir a su padre, quien sufrió un ACV (accidente cerebrovascular).

Dani “La Chepi” es una de las influencers argentinas de Instagram con mayor cantidad de seguidores. Día a día, comparte cosas de su cotidianeidad con su público, algunas más íntimas que otras. Esta vez, usó sus redes para sincerarse sobre un tema personal que la tuvo muy preocupada durante estos últimos días: la salud de su papá.

En ocasiones anteriores, la exparticipante de MasterChef Celebrity había dado a conocer que el estado de salud de su papá era muy delicado desde hace un largo tiempo, razón por la cual permanece postrado en una cama, traqueostomizado y alimentándose través de una sonda. Sumado a esta situación, ahora sufrió un ACV.

“Mueve solamente un dedo para decirte sí o no, aunque lamentablemente entiende todo. Él está grave. Todo el tiempo tiene hemorragias internas, neumonías... Todo el tiempo está al borde. Yo duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”, había relatado “La Chepi” en aquel entonces durante su visita al programa PH, Podemos Hablar, en el que varios famosos se presentan a contar sus diferentes historias personales.

Esta vez, la influencer contó a través de sus historias de Instagram que su padre sufrió un ACV. “Dicen que las tres situaciones más angustiantes de la vida para un ser humano son la mudanza, la separación y la muerte. Bueno, yo me separé hace poco, me mudé hace poco y el domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos de mi papá, que hace nueve años, como muchos saben, tuvo un ACV isquémico”, comenzó.

“Se descompensó mucho y fuimos corriendo. Pero a ponerle onda, ¡vamos, arriba!”, continuó. Afortunadamente, su papá siempre logra recuperarse. “A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación”, destacó. Por último, Dani “La Chepi” cerró su relato con una profunda reflexión sobre la importancia de mantenerse fuerte ante todas las adversidades de la vida y de practicar la gratitud. “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar es que las cosas se pelean hasta el final. Y otra cosa más: digamos 'gracias' todo el tiempo. Qué orgullosa de ser tu hija”, finalizó.

La enfermedad que padece Dani “La Chepi”

Por otra parte, “La Chepi” también habló sobre sus propios problemas de salud y reveló que sufre de anorexia nerviosa. Después de que varias usuarias de las redes sociales le halagaran su estado físico diciéndole lo mucho que les gustaría ser delgada como ella, explicó que estar flaca no siempre es sinónimo de salud y que, en su caso, tiene que ver con un trastorno alimenticio.

“Muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, sentenció. Con respecto a sus cuidados de salud, aseguró que se hace controles médicos para prevenir enfermarse gravemente y que además está en tratamiento con un terapeuta. “Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila”, cerró.