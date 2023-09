L-Gante rompió el silencio tras su salida de la cárcel: "Muy fuerte"

L-Gante ya recuperó su libertad y habló por primera vez sobre el calvario que vivió en la cárcel.

L-Gante es un cantante y compositor de 23 años que saltó a la fama por crear el género cumbia 420, convirtiéndose así en uno de los artistas más escuchados del país. Es por esto que la noticia de su detención generó una gran sorpresa entre sus fanáticos. Luego de tres meses preso, el músico finalmente fue liberado y ahora habló por primera vez con los medios. Ahora que se despidió de la DDI de Quilmes para regresar a su hogar, contó detalles sobre el mal momento que vivió y sus planes a futuro.

El pasado 6 de junio de 2023, Elián Valenzuela fue detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego, tras haber metido presuntamente a un joven a punta de pistola dentro de su vehículo a la salida de un boliche. La noticia desató una fuerte polémica. El 8 de septiembre finalmente la Justicia lo liberó y el cantante reveló por estas horas cómo pasó sus días en la cárcel.

"Estoy de vuelta, tengo la libertad de andar en la calle. Estoy tranquilo, estuve cien días encerrado, solo, y no es normal salir a la calle para mí. Es todo muy de una", relató Elián en diálogo con IP Noticias. A pesar del difícil episodio personal que atravesó, se mostró positivo y aseguró que durante todo ese tiempo, estuvo enfocado en su música y pensando en nuevos proyectos.

"Traté de entender la situación que pasé, fue todo un proceso pero mientras estuve ahí estuve pensando en lo que gusta hacer a mí, la música. Tenía tiempo para gastar a morir", sumó. Además, contó que funcionó como un aprendizaje para ponerse "un freno" con respecto a su día a día. "Aproveché para descansar mucho, leí libros e hice música", concluyó. Sin embargo, explicó que "va a ser un cambio de ritmo muy fuerte" retomar con su carrera. "Prefiero mantener la tranquilidad que tengo en mi mente", concluyó.

La emotiva carta de L-Gante desde la cárcel: "No hay mal que por bien no venga"

Durante su estadía en la cárcel, Elián se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de cartas que sus allegados compartían en sus redes sociales. En una de las últimas, el cantante les escribió a sus fans: “¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen! Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”.

Lejos de mostrarse triste, dejó ver su actitud positiva. “Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, remarcó. Además, les adelantó que ya escribió "más de 50 canciones" y tres nuevos discos. “Un artista con su música entretiene y con mi ‘ejemplo’ de superación motivé y soy de referencia para muchos emprendedores y colegas que le dan trabajo a mucha gente y mueven la economía”, concluyó.

El padre de L-Gante reveló la promesa que hizo con su hijo tras su encarcelación

El papá de L-Gante, Miguel Ángel Prosi, se mostró decepcionado por el momento que vivió su hijo y reveló, en diálogo con Desayuno Americano (América TV), que hicieron un pacto para cuando saliera de prisión. Según el hombre, el creador de la cumbia 420 "está arrepentidísimo" de lo que lo hizo y cuando recupere su libertad, se va a mudar de barrio para alejarse del círculo de personas que lo llevó a esta situación.

"Se va a ir a otra zona donde pueda caminar y nadie lo esté provocando como para hacerle una denuncia", adelantó su padre, dando a entender que su hijo finalmente se alejará de su entorno problemático. "Esto le va a venir perfecto y él lo sabe y me lo prometió: está compenetrado en ser el artista. Se va a dedicar a su profesión, que es por lo que él luchó. Si Elian se equivocó, va a pedir perdón", sostuvo.