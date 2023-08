L-Gante abrió su corazón en la cárcel y se confesó: "En algún momento"

Elián Valenzuela compartió una serie de cartas que escribió en prisión. Qué dijo el abogado del referente de la cumbia 420 sobre la posibilidad de que recupere la libertad.

L-Gante no perdió la comunicación con sus fans ni en prisión. Elián Valenzuela, nombre del popular cantante de RKT, está a punto de cumplir tres meses detenido con prisión preventiva por una causa de privación ilegitima de la libertad y amenazas. Sin embargo, a través de sus cuenta de Instagram, compartió cartas dirigidas a sus seguidores y les contó cómo pasa sus días en la cárcel.

El referente de la cumbia 420 quedó detenido el pasado 6 de junio y fue inmediatamente trasladado a la DDI de Quilmes. Darío Gastón Torres, vecino de Valenzuela de General Rodríguez, denunció que el artista lo amenazó en un boliche y al salir del establecimiento, se cruzó con un BMW blanco conducido por el músico, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo hizo subir al vehículo.

Mientras el cantante y su abogado luchan por conseguir una excarcelación extraordinaria, L-Gante no deja de comunicarse con sus fans y sus seguidores, En esta oportunidad, durante la tarde del martes, el músico envió varios mensajes a través de unas cartas escritas a mano por él mismo que enseguida fueron publicadas en su cuenta de Instagram.

“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”, comenzó escribiendo Valenzuela, mientras subrayó las palabras “decaído” y “momento”, y la frase envuelta en el dibujo de un corazón. “Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, remarcó.

L-Gante escribió una carta desde prisión para sus fanáticos

“Tengo más de 50 canciones, 3 discos para lanzar a las plataformas, mi música me mantiene libre, quisieron hacerme daño, encerrarme, pero me hacen más fuerte en mis convicciones”, comenzó el escrito donde detalló que hay L-Gante para rato. Por lo pronto, que el nuevo material salga a la luz dependerá de cómo negocie con su representante y su productor artístico los pasos a seguir.

“Un artista con su música entretiene y con mi ‘ejemplo’ de superación motivé y soy de referencia para muchos emprendedores y colegas que le dan trabajo a mucha gente y mueven la economía”, continuó en referencia al negocio que hay a su alrededor y lo que aporta a la industria musical.

El abogado de L-Gante contundente: "Quedará libre en pocas horas"

El abogado de L-Gante, Diego Storto, confirmó que el artista “está detenido por horas” y en “cualquier momento se va a determinar su libertad”. El cantante cumple prisión preventiva hace 86 días por privación ilegal de la libertad y amenazas y sus recursos para recuperar la libertad fueron rechazados todas las veces que fueron presentados.

“L-Gante está detenido por horas, si quiere le doy la primicia en cualquier momento se va a determinar su libertad en virtud de que ayer fue la última declaración testimonial que solicitamos a partir de mi intervención en la causa, yo hace un mes que estoy en la causa”, afirmó el letrado, este miércoles en diálogo con Radio 10. Luego, aseguró que al hacerse cargo de la causa la encontró "totalmente acéfala". “No había un trabajo hecho, no había testigos, no había nada”, añadió.

Luego fue concreto al referirse sobre los plazos de su libertad y sostuvo que “no sé si hoy, pero en el transcurso de la semana seguramente Elián saldrá en libertad”. “A partir de mi intervención, de mi estudio, empezamos a aportar testimonios, situaciones, a ilustrar el cuadro al juez y al fiscal y al juez sobre que era en verdad lo que había pasado. Ayer se terminó definiendo esto, en términos un poco burdos como una pelea de borrachos que hace 90 días que lo tiene preso a L-Gante”, concluyó.

Mar tarde, reafirmó su postura en una entrevista televisiva. "Vamos a solicitar una recalificación, porque Elian claramente no está detenido por lo que hizo sino por como lo calificaron, le ponen situaciones que no se dieron", señaló el abogado en diálogo con C5N. "Hace 90 días que una persona está presa y no tuvo un arma, marihuana, cocaína, sin venta de nada, está presó porque estuvo indefenso y es quien es", subrayó.