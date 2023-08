L-Gante destruyó a Mauro Icardi en su nuevo tema: "Cornu"

Elián Valenzuela continúa detenido, pero su productor lanzó una adelanto de su nuevo tema. La canción tiene una picante frase dedicada al esposo de Wanda Nara,

L-Gante continua detenido en la DDI de Quilmes por una causa de privación ilegal de la libertad y amenazas. Sin embargo, su carrera musical sigue más vigente que nunca y su productor compartió un adelanto de su nuevo tema, el cual contiene una picante dedicatoria para Mauro Icardi.

El referente de la cumbia 420 y Wanda Nara coquetearon durante meses con un posible romance, aunque ninguno de los dos lo confirmó. Esa historia coincidió con el tiempo en el que la conductora de MasterChef aseguraba que estaba separada del furtbolista. No obstante, luego de los preocupantes versiones sobre su salud, Wanda se volvió a mostrar junto a su esposo. De hecho, hace algunos días viajó a Turquia, ya que el delantero debía regresar a los entrenamientos del Galtasaray, el equipo de Estambul en donde se desempeña.

"Siempre andamos full y el otro cornu reniega en Estambul", se escucha en la canción “Hace tiempo”, que compartió DT Bilardo, productor del músico, y que fue replicada en la cuenta de Instagram de Elián Valenzuela. Además, el video tenia una foto de Wanda, en modo diva, y de Mauro agarrándose la cabeza.

“L-Gante, primero tendría hacer una composición de cómo escribe canciones de la cárcel y se las graban y se las pasan por la plataforma, no termino de entender, hay algo que no me concatena”, indicó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo y Nancy Duré le aclaró: “Tenía canciones grabadas”.

“¿Es una canción nueva dedicada a esta gente? O, ¿es una canción vieja inédita?”, preguntó el conductor del programa de El Trece. “Esta que salió ahora, entiendo que ya la tenía grabada antes. En la cárcel, no graba. En la cárcel, tiene un papelito donde escribe canciones que en algún momento grabará”, respondió la periodista.

"¡El otro cornu reniega en Estambul’, pero claro, eso lo grabó antes. Esa frase se la pudo decir hace mucho”, remarcó Lussich. “Porque él estaba renegando en Estambul, Mauro, cuando ella salía con L-Gante. Recuerden el vivo de Mauro con esa silla tremenda, haciendo bolsa a L-Gante”, recordó Paula Varela.

La reacción de Wanda Nara al escuchar el nuevo tema de L-Gante

“Último momento, data que nos suman. Elián la sigue a Wanda, pero Wanda lo dejó de seguir a él”, reveló el periodista Riva Roy. “Si ella ahora está bien con Icardi, es claro que va a tener que dejar de seguirlo a L-Gante o cortar la relación si lo está boludeando al marido, chicos”, sumó Paula Varela.

“Porque ella va a tener que tomar una postura y lo que me dicen ahora de Turquía, que estaba preguntando, y dice que allá también, con respecto a la salud de Wanda, saben supuestamente la información de acá, no creo que sepan mucho más y que había muchos carteles en la cancha cuando sale Wanda, que también es ovacionada más allá de Mauro, que decía ‘que te mejores pronto’”, cerró Paula. La panelista de Socios se refirió a las imágenes del estadio del Galatasaray en las que los hinchas le manifestaron su apoyo a la esposa de una de las máximas figuras del club.

Por su parte, Icardi compartió una historia en la que se lo puede ver en el campo de juego, junto a Wanda Nara y sus hijos. "Por acá... renegando en Estambul", escribió el futbolista y le agregó algunos emojis: uno de ellos era una cara riéndose mientras saca la lengua.

Las versiones de ruptura parecen haber quedado en el pasado. Además de mostrarse junto a Wanda, el jugador de 30 años decidió mencionarla en la publicación que creó para responderle a L-Gante. "Icardi lo toma y le responde, ahora que salió, más allá de dónde lo haya grabado. ‘Por acá, renegando en Estambul’, le contesta: Renegando con mi familia, de la mano de Wanda y mis hijos”, sostuvo Lussich sobre la reacción de Mauro.