Filtran la verdad sobre Wanda Nara y L-Gante: "Lo usó"

Kenny Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara, reveló la verdad sobre el vínculo que la empresaria mantuvo con Elián Valenzuela.

Kenny Palacios, el estilista y mejor amigo de Wanda Nara, rompió el silencio sobre la relación que la empresaria mantiene con L-Gante desde fines de 2022. Hasta el día de hoy, es muy poco lo que se sabe sobre el vínculo entre los dos mediáticos y, ahora que Wanda confirmó su separación de Mauro Icardi, los rumores de un posible romance con el creador de la cumbia 420 volvieron a salir a flote.

El vínculo entre L-Gante y Wanda es un misterio: mientras ambos dijeron que solamente son amigos, muchos testigos aseguraron haberlos visto juntos en fiestas besándose. Además, desde el entorno de Wanda reconocieron que la empresaria estaba enamorada de él, pero que su familia no aprobó su relación y que, por esta razón, decidió cortar el vínculo. Ahora, Kenny dio su palabra al respecto.

El estilista fue consultado por LAM (América TV) sobre el tema y declaró: "Yo creo que Wanda es grande y sabe por qué hace las cosas". "Especulando, vos, como amigo. ¿Por qué creés que lo hizo, porque estaba enamorada, porque creía que le convenía? ¿Creés que le servía estar con L-Gante o que le traía celos a Mauro?", indagó Marcela "La Enana" Feudale.

Ante esta pregunta, Kenny se sinceró y respondió: "Yo creo que capaz lo usó para darle celos a Mauro". Luego, Estefi Berardi le preguntó si realmente creía que no había pasado algo entre Wanda y L-Gante, a lo que Palacios respondió que, delante suyo, jamás. "Yo tenía entendido que el año pasado ella estaba muy enganchada, que estuvo bien tres meses y que vos, Norita y Zaira estaban muy en contra y que después decidió dejarlo y apostar a su familia", sumó Yanina Latorre. "Es que yo creo que cuando hay una familia detrás... yo soy muy pegado a la familia, a Mauro y no me sentía cómodo en esa situación", cerró Kenny.

Revelan por qué se habrían separado Wanda y L-Gante

Recientemente, filtraron la razón por la que Wanda se habría separado de L-Gante. "Me dijeron que Wanda estaba molesta con L-Gante porque sacó un tema que está dedicado a ella, de cuando estaban saliendo. Y que en la letra de ese tema, cuenta cosas de más, que Wanda no quería que se sepan. A partir de ahí, Wanda le clavó freezer", reveló Ángel de Brito en LAM (América TV).

Acto seguido, Yanina Latorre sumó que la empresaria tomó esta decisión por las opiniones de su familia. "Lo conoció, se enganchó y estuvieron tres meses. No se escondían, salían, chapaban... nos llegaron videos en el boliche", comenzó la "angalita", y agregó que Wanda "realmente ella apostó a esa relación" y que pensaba seguirla, pero que tuvo "un montón de trabas", ya que su madre y su hermana Zaira no aprobaban al cantante.