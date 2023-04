L-Gante impactó a todos al recordar su trabajo "antes de pegarla"

El referente de la cumbia 420 sorprendió a sus seguidores con una impensada historia de Instagram sobre su pasado. El músico se hizo un tiempo para sus fans mientras está de gira por Nueva Zelanda.

L-Gante es uno de los surgimientos más relevante de la música nacional de los últimos años. El creador de la cumbia 420 ahora se lo puede ver con autos de lujos y hasta se anima a compartir sus impactantes ahorros. Pero la situación económica del joven de 23 años era muy distinta en el pasado y esta tarde sorprendió a sus seguidores al recordar su anterior trabajo.

“Antes de pegar en la música, este era mi trabajo”, escribió en una de sus historias de Instagram. En la publicación en cuestión, compartió un video en el que mostraba cómo es el proceso para hacer bidones de plástico, el empleo que dejó para dedicarse de lleno a la música.

De acuerdo a lo que contó en varias oportunidades, la fábrica de botellas y bidones de plástico en la que trabajaba Elián Valenzuela, el nombre real del artista, pertenece a su amigo Hernán. Y si bien debía cumplir horario de 6 a 15. el muchacho oriundo de General Rodríguez se las arreglaba para componer canciones mientras tanto. Además, se las seguía rebuscaba con diferente "changas": en 2020 fabricó barbijos personalizados con 10 diseños que armó en su computadora y salía a vender sándwiches con su expareja, Tamara Báez.

Mientras tanto, se dedicaba a hacer música con una computadora en su habitación. Pero todo cambió cuando empezó a trabajar con el productor DT Bilardo. A partir de ese momento, su carrera despegó a horizontes inesperados: se transformó en un referente del género y actualmente se encuentra de gira por Oceanía, más precisamente en Nueva Zelanda.

L-Gante fue acusado de "Okupa vip"

Mientras L-Gante viaja por el mundo con sus shows, en Argentina lo esperan algunos problemas. La semana pasada, sus vecinos de Carlos Keen, el lugar que eligió para comprar un terreno y construir una mansión, lo acusaron de "Okupa Vip". Según los denunciantes, el cantante habría conseguido los papeles del lote de manera ilícita.

"Dicen que los terrenos en donde Elián ha construido su casa, donde festejó su cumpleaños, no son de él", sostuvo Karina Mazzocco en A la Tarde. El escándalo se desató luego de la fiesta que hizo el cantantes en esa propiedad en los primeros días de abril.

De acuerdo a la investigación del periodista Diego Esteves, "es una obra abandonada de un terreno que en algún momento le perteneció a la UOCRA, que en un momento, quiso hacer un hotel para sus afiliados". De hecho, otro vecino intentó escriturar ese lote y "no pudo", agregó el panelista del programa de América.

"Lo que denuncian los vecinos es que la tierra habría sido ocupada por Elián Valenzuela. Dicen: 'Acá hubo muchos intentos por escriturarla y no pudimos hacerlo, ¿Cómo puede ser que venga alguien y de la noche a la mañana le den la supuesta documentación, que hasta ahora no hemos visto y no existe?'", añadió.