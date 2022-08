El asistente de Wanda rompió el silencio y contó la verdad sobre la empleada: "Lo sé"

El estilista habló por primera vez sobre el escándalo mediático en el que se encuentra su amiga y empleadora. Kenny Palacios defendió a Wanda Nara.

Kenny Palacios, asistente de Wanda Nara, salió a hablar a los medios sobre el escándalo en que su amiga y empleadora está involucrada tras la denuncia por maltrato laboral de una de las empleadas domésticas de la botinera. El estilista salió en defensa de su allegada y reveló su opinión sobre la mujer denunciante.

"Sé lo que hemos vivido con Carmen... Sé que jamás ha sido maltratada, ni secuestrada, ni nada como esas cosas que se dicen", comenzó su descargo el joven en diálogo con Flor de la V y todo el equipo de Intrusos. Y agregó: "Yo creo que hay mucho payaso a su alrededor, que trata de lucrar con Carmen de esta manera. Yo sé que Carmen no es una mala persona. Capaz que está mareada por tanta gente que le llena la cabeza de cosas".

De la V le consultó a Palacios por qué piensa que Carmen salió a contar sin tapujos en los medios los supuestos maltratos que habría vivido en su paso por la casa de los Nara-Icardi. "La verdad que no tengo idea. Nos sorprendió mucho su reacción, porque siempre creo que todos se han portado muy bien con ella, y al igual que ella con nosotros con ellos sobre todo", respondió el estilista.

El abogado Alejandro Cipolla habló sobre la denuncia penal que la empleada le hará a Nara y a Icardi y soltó: "También a la madre de Wanda también por reducción a la servidumbre, que en criollo sería esclavitud", en diálogo con Es Por Ahí. Y añadió: "Será hoy mismo la denuncia. No la pude presentar anoche porque Carmen estaba muy desbordada y ahora voy a prestarle asistencia psicológica".

"Es llevar a la persona a pensar que es absolutamente nada: a hacerla dormir en un colchón al lado de un lavarropa sin almohada ya que utilizaba una toalla, darle de comer comida vencida de varios días. Tenemos pruebas, fotos y conversaciones", cerró el letrado.

La palabra de Carmen, la exempleada de Wanda

"La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuando iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona", soltó la mujer en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima. Y cerró: "Me dijo: 'vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político'. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles"