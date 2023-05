Icardi se hartó de Wanda Nara y contó todo sobre su separación

El futbolista contestó preguntas en Instagram y ventiló todo sobre su relación con la madre de sus hijas.

Wanda Nara confirmó hace algunos días que está separada de Mauro Icardi. Tras el impasse que tuvieron por el Wandagate, la empresaria y el futbolista volvieron a estar juntos. Sin embargo, la distancia, debido a que ella se instaló en Argentina con sus hijos para conducir Masterchef y él se quedó en Turquía -se desempeña en el Galatasaray de ese país- con sus dos hijas, les jugó una mala pasada y tuvieron una nueva ruptura.

Desde entonces, Nara alimentó las versiones sobre su soltería y hasta se mostró con L-Gante, con quien supuestamente vivió un romance. Por su parte, Icardi, cansado de esa situación, abrió la cajita de preguntas en sus historias de Instagram, donde tiene más de diez millones de seguidores, para aclarar los tantos.

“¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”, quiso saber un usuario. “La única verdad es que me pidió los pasajes, le dije que no, entonces ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, respondió tratándola de caprichosa. A continuación, pidió: “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”.

En cuanto a Francesca e Isabella, las nenas que tienen en común, remarcó que viven con él, pero señaló que vieron a Wanda hace algunas semanas, cuando ella tuvo sus días libres y viajó a Estambul. A puro humor, una usuaria le propuso que dejara de sufrir y se casara con ella, pero él rechazó la propuesta. "No sufro, me cago de risa con tantos inventos. Y estoy casado hace diez años”, subrayó.

Otra persona le aconsejó que si la ama, la deje ser feliz; entonces él reaccionó tajante: “Cuando supuestamente estábamos separados en enero del 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos. Me parece que te comés el chisme y mal, como mucha gente". "Yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente”, agregó el futbolista, que podría jugar en Boca en el segundo semestre.

Wanda y L-Gante fueron juntos a los Premios Gardel

Una vez más, Wanda Nara y L-Gante alimentaron los rumores de romance al mostrarse a pura complicidad en la entrega de los Premios Gardel 2023. La conductora de MasterChef y el cantante recorrieron la alfombra rojo dialogando muy amistosamente, mientras ella transita una nueva crisis matrimonial con Mauro Icardi.

Al finalizar el evento, todos los presentes fueron invitados a una fiesta privada de los organizadores de la Bresh, y Wanda no se lo quiso perder: allí se divirtió junto a La Joaqui, Julieta Poggio, Flor Vigna, según las postales que publicó en su Instagram durante la madrugada. Pero lo más llamativo fue su vestimenta especial.

“Cuando no tenés ropa para seguirla y el rey te presta todo”, escribió Wanda junto a una selfie que se tomó al lado de L-Gante, haciendo referencia a que el músico le dio las prendas. La hermana de Zaira uso un pantalón deportivo color azul con líneas blancas y rojas a los costados de una reconocida marca y en la parte superior se puso una campera oversize color crema con una inscripción en letras azules.