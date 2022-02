Estalló el WandaGate: La China Suárez seguiría vinculada a Icardi

Pese a haber confirmado su relación con Armando Mena Navareño, en Intrusos aseguraron que la actriz Eugenia "La China" Suárez aún mantiene una relación con el futbolista Mauro Icardi.

Mauro Icardi y La China Suárez no habrían roto su relación

Cuando parecía que el escándalo del Wanda Gate había quedado en el olvido, las aguas volvieron a removerse con una nueva revelación: "La China" Suárez confirmó su noviazgo con el español Armando Mena Navareño, y Mauro Icardi cerró su Instagram de un día para el otro. En este sospechoso escenario de aparente tranquilidad, salió a la luz que la actriz y el futbolista aún mantendrían un vínculo amoroso.

Luego de haber admitido su encuentro con la ex de Benjamín Vicuña en París y asegurar que "solo se habían besado porque el tenía fiebre y se sentía mal", Mauro Icardi logró reconciliarse con Wanda Nara y pasaron unas semanas como la familia que eran. Luego de esto, Suárez no volvió a hablar del tema y luego confirmó su relación con el empresario español. Sin embargo, cuando todo apuntaba que la historia del desliz había quedado en el pasado, Daniel Ambrosino fue el encargado de sacar a la luz la versión de que los mediáticos continuarían manteniendo su vínculo romántico a través de las redes sociales.

"No creo en esa pareja, para mí es una pantalla. La información que me llega, y tiene que ver con 'La China' y con lo que pasó con Icardi y con Wanda, es que Icardi y la actriz siguieron hablando durante un tiempo", comenzó por decir Ambrosino en su espacio en Intrusos (América TV). Así es como, pese a que la ex protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza se muestre muy enamorada de Armando, todo parecería indicar que las llamas de su encuentro con el delantero del PSG lejos estuvieron de apagarse.

"Ahora él cerró su Instagram, pero lo que me cuentan es que la relación virtual y lo de Armando no sería tan serio", señaló Ambrosino sin revelar las fuentes que le habrían hecho llegar este rumor. Cabe resaltar que, en aquella entrevista que dio Wanda con Susana Giménez, la actriz aseguró que "confiaba en Mauro ciegamente", pero aún no se conoció cuál es el estado actual del matrimonio.

La China Suárez y Benjamín Vicuña: una foto levantó grandes sospechas

Hace unos días atrás, Benjamín Vicuña utilizó sus redes sociales para compartir algunas postales junto a sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con "La China" Suárez, pero hubo un detalle en particular que impactó en las redes sociales. Se trata de una foto en la que el actor estaba posando junto a Amancio, y se veía la silueta de una mujer de fondo. Al hacerle zoom, muchos internautas aseguraron que se trataba de "La China" Suárez, pero ninguno de los involucrados salió a aclarar o desmentir los hechos.