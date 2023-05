Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Momento de paz"

Wanda Nara fue consultada sobre su crisis matrimonial con Mauro Icardi y confirmó que están separados.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, después de varios días de fuertes rumores y especulaciones por sus misteriosos posteos en las redes sociales. La empresaria habló sobre su presente sentimental durante un vivo de Instagram con Zaira Nara, su hermana, en el que ambas dijeron que están "en un momento de paz y de tranquilidad", dando a entender que están solteras. Más tarde, Wanda lo confirmó definitivamente.

De acuerdo con estas versiones, Wanda e Icardi volvieron a pelearse luego de la polémica que el futbolista enfrentó con Moria Casán, a quien agredió en las redes sociales. Inmediatamente después, la mediática dejó de seguirlo en Instagram, tal como había hecho durante sus crisis anteriores. Días después, hizo un triste descargo en sus redes en el que insinuó que Mauro había traicionado su confianza una vez más. Ahora, finalmente aseguró que están separados.

"Wanda confirmó que está separada nuevamente de Icardi", contó Ángel de Brito en LAM (América TV). Acto seguido, mostró en pantalla la entrevista que le hicieron. "Te escuché decir 'estoy separada' en el vivo con Zaira...", indagó el notero. "Bueno", respondió Wanda, confirmando sus dichos. "¿Lo confirmás?", le preguntó el movilero. "¡LAM! Le mando un beso a Angelito", contestó la empresaria.

Cuando le preguntaron por los rumores de romance con L-Gante, respondió: "Soy muy amiga de Elián, yo sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Somos amigos, esa es la verdad". Además, agregó que pueden dormir en la misma cama tranquilamente, sin que pase nada ni existan intenciones de ninguna de las dos partes. "Somos muy amigos, quiero mucho a su familia y él a la mía. Compartimos momentos en familia y tenemos muy buena onda", cerró.

La supuesta amante de Mauro Icardi filtró una foto comprometedora

Recientemente, una mujer llamada Cande le envió una foto a "Pochi", influencer dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, de una supuesta cita que tuvo con Icardi. En la imagen, se puede ver al futbolista dentro de un auto. "Esta foto se la sacó Cande a Mauro, con el celular puesto en modo selfie y le bajó el brillo porque él obvio no quería que hubiera pruebas, entonces le hizo borrar todo", contó "Pochi".

Y explicó que Cande le mandó esa foto a su madre: "Él le habría dicho que era muy riesgoso lo que estaba haciendo y que no estaba en un buen momento, que se sentiría solo". En la captura de pantalla, se puede leer lo que Cande le contó: "Esa foto no la tiene nadie, ¡mejor que ese dato no hay! Tiene granitos y positos en la cara".