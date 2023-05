El angustiante posteo de Wanda Nara en medio de su crisis con Icardi: "Hicieron daño"

¿Mauro Icardi volvió a serle infiel a Wanda Nara?: el posteo de la empresaria que encendió todas las alarmas.

Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus redes sociales, en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi. Aunque parecía que su matrimonio ya se había recompuesto tras el Wandagate, el escándalo por las infidelidades del futbolista con "La China" Suárez, parecería que la pareja presenta problemas una vez más. La empresaria no dio detalles sobre lo sucedido, pero una reciente publicación dejó en claro que su relación no estaría en el mejor momento.

Según estas versiones, Wanda se habría enfurecido con Icardi tras su pelea con Moria Casán a través de las redes sociales, en la que el deportista insultó a la diva. Tras esta situación, Mauro no solo se ganó el repudio de los usuarios de las redes, sino también el de Wanda, quien lo dejó de seguir en Instagram inmediatamente, tal como hizo en crisis anteriores. En este contexto, la empresaria hizo un llamativo posteo, dando a entender que el futbolista volvió a serle infiel o que la lastimó una vez más.

Wanda compartió una imagen con una frase en sus historias de Instagram, en la que se puede leer: “La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así seguiste confiando", comienza el posteo.

Historia de Wanda Nara sobre Icardi.

Y cierra: "Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar". Junto a la imagen, Wanda agregó un emoji de un corazón roto, lo cual alimentó todavía más los rumores de separación de su marido.

El descargo de Moria Casán contra Mauro Icardi en medio de su pelea

A Moria no le gustaron nada las agresivas declaraciones de Icardi sobre su persona y, en medio de su picante ida y vuelta, le dedicó un posteo en las redes sociales que generó furor entre sus fanáticos. "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor", comenzó "La One".

"Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista", siguió la diva.

Y aprovechó la situación para humillarlo por su desempeño en el fútbol: "Me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme, que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento". Y cerró: "Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpíada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés, ni un poquito más. Por lo tanto te advierto que: COLORIN COLORADO, para mí, este cuentito recién ha comenzado!!!".