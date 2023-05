Moria se cansó de Mauro Icardi y Wanda Nara: y retrucó "Agujeros"

La diva se comunicó con Nosotros a la mañana para arremeter nuevamente contra el futbolista, pero en esta ocasión también le dedicó unas palabras a la conductora de MasterChef.

Moria Casán se cansó del insólito enfrentamiento contra Mauro Icardi y envió un durísimo mensaje que también afecto a Wanda Nara. La pelea comenzó la semana pasada cuando el futbolista se tomó mal una entrevista de la diva y publicó un furioso descargo en sus redes sociales. Desde entonces, la beligerancia fue en aumento, pero la "One" se hartó de la situación.

Este lunes se trató el tema en Nosotros a la Mañana y Cinthia Fernández, panelista del ciclo, leyó al aire el furioso mensaje contra la mediática pareja luego de que el delantero haya salido al cruce. Moria le recordó a Icardi el Wanda Gate y acusó a su esposa de formar parte del circo.

"Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, sostuvo Casán en un móvil de LAM. La frase funcionó como la chispa que inició un gran batalla verbal y virtual.

"También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida", contestó el deportista, a través de Instagram, y cerró: "Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias".

La reacción del esposo de Wanda no hizo más que recrudecer y la diva le dio rienda suelta a su lengua karateka. Mientras tanto, Nara decidió mantenerse al margen y tomó una decisión que volvieron a desatar rumores de crisis matrimonial con el delantero del Galatasaray.

Moria furiosa con Mauro Icardi y Wanda Nara

"Señoras y señores, hablé con La One y te digo que la respuesta es para alquilar balcones. ¿Comienzo?", indicó Fernández. "¿Vos tenés la palabra de Moria", le consultó el Pollo Álvarez y la panelista insistió con la dureza de la palabras: "Nos está mirando, le manda un saludo a todos. Y te dijo que aplanadora la One".

“Tiene problemas con los agujeros, reitero. Se viene el agujero marrón para satisfacción. Y hay que ser más elegante y no tan torpemente boludazo para meter los cuernos”, se despachó la diva contra el futbolista. “Es el circo de estos dos, no es el mío, mi amor, papi. Ni son mis monos", agregó e involucró a Wanda en el escándalo.

Sobre el inicio del conflicto, sostuvo: “Pero como me preguntan por alguien que no conocía salvo por el Wanda Gate, contesto. Si me mostrás tu inodoro, yo me tapo mis hermosas fosas nasales y tiro la cadena”. El mensaje causó asombro entre los integrantes de El Trece, pero aún faltaba el remate.

“Tiene un problema con los agujeros el deportista de bajo rendimiento. Lo próximo de esta feta de salame otomano es el delivery de camisetas en hoteles para regalárselas a las minas y minos”, cerró. "Cuélguense de las tetas de Moria y te pasará esto amor", dijo entre risas Fernández.