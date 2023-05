Filtraron que pasó entre Wanda Nara y Marcos: "Ella sabe muy bien donde apretar"

Tras el baile entre Wanda Nara y Marcos Ginocchio en la Fiesta Bresh revelaron qué sucedió entre la empresaria y el ganador de Gran Hermano 2022.

El video de Wanda Nara y Marcos Ginocchio bailando en la popular Fiesta Bresh recorrió el país y son muchas las teorías sobre el vínculo que uniría a la empresaria y conductora de MasterChef y al ganador de Gran Hermano 2022. A los rumores que sobrevuelan se sumó el periodista Pampito, quien aportó una afiladísima idea sobre cuál sería el futuro de los mediáticos y qué habría pasado como trasfondo del video que subió la pareja de Mauro Icardi en sus redes.

Al aire de Mañanísima, el magazine de espectáculos de Carmen Barbieri, el panelista Sebastián "Pampito" Perello dio su opinión sobre el trasfondo que habría llevado a Wanda a mostrarse con el salteño y aventuró: “No sé si son amigos, se encontraron en la Bresh, no es que llegaron juntos. Pero ella sabe muy bien dónde apretar para generar, y no digo chapar, sino de apretar un botón. Ella agarró a Marcos, se puso a bailar, se sacó una foto como sexy y sabe que, al día siguiente, todos los portales lo iban a levantar, que es lo que pasó”.

“Ella sabe dónde ir, pero para mi esta historia no sigue de ninguna manera, son amigos”, agregó. Sumándose al planteo, la conductora del programa metió a la pareja de Wanda Nara en el juego y remató: “Tal vez también pudo ser, no sé si para molestar pero para que se ponga celoso Mauro Icardi”.

El video entre ambas figuras fue todo un acontecimiento de la farándula y Wanda eligió postearlo junto a un texto que rememoró su primer encuentro con Marcos Ginocchio, antes de ingresar a la casa más famosa de los realities: "Cuando nadie imaginaba. No confiaba en mí. Me dijiste 'nos vemos en la final. No me falles'".

El carpetazo de Moria a Marcos por su baile con Wanda: "Virgen"

"La One" Moria Casán calentó las redes con una fulminante opinión sobre el salteño. "El príncipe me da virgen", soltó la actriz con su lengua karateca más afilada que nunca. “¿El príncipe es casi Disney, y esha es Paramount?”, sumó Moria -que disfruta las mieles del éxito con la temporada aniversario de la comedia teatral Brujas mientras se prepara para su vuelta como jurado del Bailando 2023, ahora en la señal América TV- chicaneando a Wanda Nara, con quien protagonizó varios enfrentamientos en las redes sociales.