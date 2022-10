L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara en la mesa de Mirtha Legrand

Aseguran que L-Gante ya blanqueó su romance con Wanda Nara en diálogo con Mirtha Legrand.

L-Gante estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand y le confirmó su romance con Wanda Nara. Este episodio de la "mesaza" se transmitirá el sábado 8 de octubre de 2022 a las 21:30 horas por El Trece.

Las versiones de romance entre Elián Valenzuela y Wanda cobran cada vez más fuerza, a pesar de que en anteriores ocasiones ambos dijeron que son solo amigos. Sin embargo, esta vez el creador de la cumbia 420 lo confirmará en pantalla.

Así lo adelantó Pepe Ochoa, host digital de la mesa de Mirtha, quien estuvo presente durante la grabación del programa. "Bueno, terminamos de grabar el programa de Juana Viale y el de Mirtha Legrand, y les recomiendo no perderse el programa de mañana a la noche porque L-Gante confirma su relación con Wanda Nara”, contó el influencrer.

“Y además, me contó a mí que después de la grabación la iba a ir a buscar porque ella terminaba el ciclo de su programa", agregó Ochoa, en referencia a Quién es la Máscara (Telefe), el programa que Wanda estuvo grabando. "Así que prendete a la Chiqui, prendete a El Trece, porque mañana el cantante cuenta todo”, cerró Pepe.

El explosivo dato sobre L-Gante y Wanda Nara: "Duermen juntos"

Al principio de estos rumores, se creía que Wanda y L-Gante se mostraban juntos con fines comerciales. Sin embargo, cada vez hay más sospechas de que su romance es real. La periodista Pilar Smith habló con una persona muy cercana al círculo del cantante que le confirmó que están juntos. Por otro lado, Tamara Báez, ex de L-Gante, también aseguró que están saliendo.

"Me dicen del entorno de L-Gante que está con Wanda, que pasan cosas, que duermen juntos y que tienen un vínculo muy cercano. Ellos dicen que son amigos, pero que duermen juntos en la misma cama. Tienen sexo", aseguró Pilar Smith en Mañanísima (Ciudad Magazine)

"Me dicen de parte del entorno de él que está loco, que está muerto por ella. De hecho, ustedes comentaban los corazones que le pone, los comentarios que le hace en Instagram. Wanda todavía no se la juega, está ahí haciéndose la linda, pero el tema es él, L-Gante está como loco. Y hablé con alguien cercano y me dijo que si fuera por L-Gante, él blanquearía que está con ella, pero parece que ella no quiere por Icardi", cerró Smith.