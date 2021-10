L-Gante arremetió contra El Trece por una fake news: “Quieren ensuciar"

El músico se pronunció en contra del canal del grupo Clarín por la distorsión de una noticia.

L-Gante manifestó su enojo con el portal de El Trece por una fake news que publicaron, en referencia a un video que el cantante había compartido. En su descargo, el músico hizo alusión a cómo titularon una noticia sobre una frase que había lanzado en el clip que compartió en sus redes sociales y dejó en claro que tergiversaron sus declaraciones.

“Ya descansamos demasiado y ahora empieza el mes. Arranco a los temas, pla, pla, pla. A ver qué onda”, había pronunciado el cantante de trap, en alusión a los días de descanso que se había tomado y a las ansias que tenía por volver a trabajar en su música con su equipo. A pesar de la claridad de su discurso, desde el portal señalado por el cantante cambiaron una de sus frases para estigmatizarlo: reemplazaron “temas” por “tiros”.

Por su parte, L-Gante compartió la noticia en una de sus historias de Instagram y lapidó a portal: “Mirá vos, El Trece queriendo ensuciar a los pibes”. De ese modo, el músico puso en evidencia la saña con la que algunos medios actúan para generar odio en el público a personajes populares.

L-Gante sobre su visita a Alberto Fernández

L-Gante se refirió a su reunión con Alberto Fernández y expresó: “Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras. Yo soy Elian Ángel Valenzuela, mas conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”.

“Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche”, siguió el músico, en alusión a la charla en la que habló de sus miedos ante la paternidad y su historia de superación con Fernández, y añadió: “A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al Presidente de mi país y así fue. No es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420”.