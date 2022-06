Kate Rodríguez hizo estallar la interna con Martín Salwe: "Es un idiota"

La exparticipante de El Hotel de los Famosos apuntó contra el locutor y lo dejó muy mal parado.

Kate Rodríguez acaloró la interna contra Martín Salwe y lanzó una fuerte determinación sobre el locutor. En las últimas semanas, el nombre del participante de El Hotel de los Famosos generó gran polémica debido a su violenta actitud en el reality show con algunos de sus compañeros, pero específicamente contra Locho Loccisano. Pero ahora, la bailarina mandó al frente a su excompañero de trabajo y lo dejó muy mal parado.

La famosa modelo formó parte del reality durante dos semanas y, posteriormente, se convirtió en la segunda eliminada del Hotel. Desde entonces, Kate se mostró muy enojada con la producción y sus compañeros, incluso se negó a formar parte de la instancia de repechaje. Sin embargo, en esta instancia final del certamen, Rodríguez fue consultada por la polémica del momento y fue lapidaria contra Martín Salwe.

En un reciente diálogo con Intrusos, Kate Rodríguez habló de su enemistad con Martín Salwe y se refirió a la gran cantidad de acusaciones que persiguen al locutor. "Martín es un idiota, pero era un idiota antes de entrar al show. Va a seguir siendo un idiota y ya está. El no tiene mejora. Ya demostró todo lo cruel que puede ser como persona, no hay reparo", lanzó la bailarina contundente.

"No me interesa tener ningún tipo de conversación, ni trabajar con él. Nada. Me parece una persona desagradable", continuó Rodríguez amenazante. Además, Kate enfrentó públicamente a Salwe y lo animó a ir a la Justicia: "Martín, sos un idiota y si me querés llevar a la Ley por eso, no consigas un abogado de canje, consíguete un pago porque yo te voy a dar con todo con la Ley”.

Por último, Kate Rodríguez terminó su descargo enumerando todas las cosas por las que no quería compartir el espacio de trabajo con Martín Salwe. "Ahí, mi amor, tenés que demostrar las cosas y él, entre un montón de cosas, es idiota, homofóbico, machirulo. Pero de todo eso hay pruebas, papi. Hay videos", sentenció.

Martín Salwe y una fuerte confesión tras su exabrupto con Locho Loccisano

Luego de haber hecho trampa en un juego y lastimar a Locho Loccisano como consecuencia, Martín Salwe rompió el silencio en El Hotel de los Famosos e hizo una fuerte confesión sobre el exabrupto. Desde que el movilero ingresó al programa, la mayoría de sus compañeros lo dejaron de lado, pero Salwe se mostró especialmente reacio a su presencia y se lo hizo saber cada vez que pudo. Sin embargo, en una de las últimas emisiones, su bronca llegó a un límite y el locutor habló sobre el tema: "Perdí el control".

En una de las última emisiones, Martín Salwe se convirtió en el primer nominado a la eliminación luego de haber jugado sucio y atacar a Locho Loccisano sin razón. Por este motivo, el locutor no formó parte del desafío de staff, pero si se acercó a ver cómo sus compañeros de equipo competían para definir quién sería el segundo nominado de la semana. Sin embargo, antes de que iniciara el juego, Salwe se tomó unos minutos para reflexionar sobre su actitud del día anterior.

"Me puso muy triste lo de ayer, la reacción con ustedes y también con Locho. La verdad es que no me reconozco de esa manera ni cerca", comenzó por decir Martín Salwe dirigiéndose de forma directa a Pampita y a "El Chino" Leunis. "En la vida no soy así, pero bueno son momentos y ayer perdí el control", continuó el locutor.

"Quiero retomar ese control y el temple. Volver a parecerme al Martín del principio, no el insoportable quédense tranquilos, a no estar aburrido, tener cosas que hacer, pero su volver a ser un Martín más copado, más alegre", sentenció el exlocutor del Cantando 2020.