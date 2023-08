Karina Mazzocco rompió el silencio y contó la verdad sobre su salud: "Muy preocupados"

La conductora de televisión habló sobre su estado de salud después de las especulaciones. Karina Mazzocco reveló la verdad ante la preocupación de la gente.

Karina Mazzocco volvió a los medios masivos de comunicación en plena pandemia con su ciclo A la Tarde en América TV y, debido a las buenas mediciones de audiencia del programa, la figura volvió a cobrar relevancia mediática. De esa manera, uno de los temas de los últimos días fue el estado de salud de la modelo, quien recientemente publicó un video en su cuenta de Instagram par explicar su situación.

La conductora de TV siempre ha mantenido un perfil bajo y alejado de los chimentos, pero en esta nueva etapa de su carrera, y ante el éxito de su ciclo de América TV, se dedica de lleno a ese género periodístico. De esa manera, la ausencia de Mazzocco en la conducción de A la Tarde encendió las alarmas de los periodistas y surgieron un sinfín de especulaciones sobre su salud, una de ellas referidas al supuesto diagnóstico de coronavirus.

"Hola queridos amigos y amigas, seguidores, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy, me mandaron un montón de mensajes muy preocupados, preguntándome qué pasaba", comenzó su descargo la presentadora de América TV que hace meses fue meme en todas las redes sociales por comparar a Luis Ventura con Woody de Toy Story. Y continuó: “Estuve toda la semana acá, como pueden ver, en cama ¡Sigo en cama! No, igual ahora estoy solamente haciendo fiaca. Pero estuve con una gripe fatal y eso fue lo que hice toda la semana, descansar".

Karina Mazzocco, sobre su presente laboral

"Yo no me veía en un programa así. A mí se me vinculaba con De a dos, que es un sello en mi carrera, en mi camino profesional, y me encanta que así sea porque fue un programa icónico. Pero también arrancar tan arriba vuelve difícil la construcción de un camino profesional", explicó Mazzocco en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae y reivindicó aquel programa por su espíritu pionero y revolucionario. "Era una invitación al placer, a la inclusión, a la diversidad sexual. Y cada vez que volvía a la tele estaba bien, pero nada la rompía. Y creo que A la tarde, a pesar de ser tan diferente a lo que imaginé, en mi profesionalismo suma cualquier cantidad", recordó.

Karina contó que jamás pensó que iba a trabajar con Luis Ventura, a quien detestaba por su trabajo en Intrusos. Y sumó: "Y así con todos: son compañeros con enormes carreras, es gente que vi durante mucho tiempo en la tele y no imaginé nunca estar conformando este equipo", contó.