Karina Mazzocco le paró el carro a un compañero: "Ese término"

A Karina Mazzocco no le gustó lo que dijo un panelista de A la tarde y lo frenó en seco.

Karina Mazzocco no le dejó pasar un duro comentario a uno de sus panelistas en A la tarde y no dudó en pararle el carro. "Ese término que acabás de decir hay que erradicarlo por completo", frenó en seco la conductora a Lucas Bertero al aire por la pantalla de América TV.

La muerte de la reina Isabel II generó un sinfín de repercusiones en todo el mundo y la Argentina no estuvo exenta. Tras más de 70 años en el trono de Gran Bretaña, su muerte fue el tema del día en todos los canales de televisión, como sucedió en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América TV.

El primero en hablar del tema fue Luis Ventura, que no se guardó nada: "No es un país que me agrade, y fue una mujer que atentó contra el amor de Lady Di hacia el hijo de ella… no sé… ¡Que me devuelvan las Malvinas!". Por su parte, Lucas Bertero coincidió con su colega y recordó una frase muy conocida "la muerte no mejora a las personas".

Pero lo más polémico de su opinión llegó a continuación: "Para mí, más allá del protocolo qué hay que seguir y todo…en muchos momentos fue yegua, bastante yeguona la señora". Mientras gran parte del estudio se quedó sin palabras, Karina Mazzocco no dudó en cruzar a su panelista.

"Bueno, me parece que ese término qué que acabás de decir hay que erradicarlo por completo", le frenó el carro la conductora. Entonces Bertero se retractó y pidió perdón. Para cerrar, Mazzocco dio su opinión respecto a la reina Isabel II: "Cada uno puede sentir lo que quiera, pero con respecto a las Malvinas, ahí sí nos ponemos todos muy firmes porque sabemos que nos afanaron olímpicamente…pero eso nada tiene que ver".

Karina Mazzocco apoyó a Cristina tras el atentado

La conductora de A la Tarde (América TV) comenzó el programa seria y con un editorial reflexivo en torno al atentado contra Cristina, y no se privó de comentarios afilados hacia quienes están en el rubro periodístico. "Saben que los viernes nosotros arrancamos muy arriba, celebramos profundamente la llegada del fin de semana con el merecido descanso de todos los que hacemos este programa, pero hoy, con el atentado que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anoche, se tiñen del color del odio todos nuestros ánimos", puntualizó.

Y sumó: "Ojalá que esto sea un punto de inflexión y que haya un antes y un después, porque hace falta un gesto de enorme acercamiento de nuestra clase política, nuestros dirigentes, de cada uno de nosotros y, particularmente, de toda la industria de la comunicación, para que todos los periodistas de un lado y otro de la grieta hagamos un mea culpa y bajemos los niveles de violencia y odio. Lo que pasó anoche fue gravísimo. Es un atentado a la democracia".

Para finalizar su editorial, Mazzocco se sinceró y manifestó: "La fórmula de la grieta no funciona. La violencia nunca lleva a ningún lado. Acá nadie está afuera, porque todos somos responsables de este instante en el que estamos".