Karina Mazzocco le frenó el carro a Luis Ventura en vivo: "En la tele no"

Karina Mazzocco se cansó de los manejos de Luis Ventura en A la Tarde y le puso un firme límite al aire.

Karina Mazzocco es una presentadora de televisión y modelo de 53 años que actualmente está al frente de A la Tarde (América TV), programa en el que trabaja junto a su colega Luis Ventura. A pesar de la buena relación que tienen desde hace años, la conductora no se queda callada cada vez que sucede algo fuera de lugar en su programa. Precisamente eso fue lo que pasó en la emisión del pasado jueves 14 de septiembre de 2023, cuando Ventura lanzó un desubicado comentario al aire. Rápidamente, Mazzocco tomó las riendas del asunto y lo ubicó.

Todo ocurrió cuando el periodista sacó el tema al aire de los videos íntimos que se filtraron de Fátima Florez con su exesposo, Roberto Marcos. “¿Ustedes se acuerdan lo que fueron los videos de Fátima con Norberto, llenos de fuego?”, lanzó, sin filtros. Y agregó: "Hubo un momento en la relación que fue sexo y fuego puro, sino no durás 22 años. No vaya a ser que esto sea un tema del momento y después se desvanezca”. Sorprendida por sus declaraciones, Mazzocco le hizo una fuerte advertencia.

"¿Vos decís que Fátima se está equivocando en probar con Milei? Le estás bajando el pulgar al romance de Milei y Fátima”, le comentó la conductora. "No, no le estoy bajando el pulgar. Estoy hablando de vida, de un camino recorrido. Uno sabe lo que es una pareja, una calentura, un polvo", insistió Ventura. Ya cansada del tono de sus comentarios, Mazzocco se puso firme y lo frenó: "Hay chiquitos, niños, mirando la tele. Estás hablando en un idioma muy de entrecasa. Así no, así en la tele no”. Para quitarle seriedad al asunto, luego agregó, entre risas incómodas: "Ventura se me retoba”.

Karina Mazzocco comparó a Luis Ventura con Woody de Toy Story y estallaron los memes

Uno de los momentos más icónicos de A la Tarde ocurrió en julio de 2022, cuando Karina Mazzocco intentó hacerle un halago a Ventura comparándolo con Woody, el personaje del vaquero de la película animada de Pixar, Toy Story, y las redes sociales se llenaron de memes. "Yo estoy muy sorprendida con todos mis compañeros de A la Tarde y estoy en un momento de mucha gratitud. Pero sin dudas, Ventura fue para mí la revelación. Yo pensaba que Ventura era otra cosa, que era más de lo mismo. Pero Ventura... ¿Saben quién es?", comenzó diciendo la conductora.

"Seguramente todos hemos visto la película Toy Story. Hay una escena en donde el protagonista va a entregar sus juguetes y va describiendo y diciendo una palabra linda de cada uno de los juguetes. Y cuando llega a hablar de Woody...", agregó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, sin poder continuar su idea por su emoción.

"Cuando llega a hablar de Woody, que es el vaquero, dice: ‘Woody nunca te va a dejar solo’. Ventura es eso, y claramente hoy no dejó solo a su canal. Porque tiene puesta la camiseta, la tiene tatuada en el corazón", cerró Mazzocco. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de memes y risas.