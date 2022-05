Karina Mazzocco explotó contra Susana Giménez por sus dichos golpistas: "¡Un desastre!"

Karina Mazzocco destrozó a Susana Giménez por sus polémicos dichos golpistas.

Karina Mazzocco apuntó contra Susana Giménez por sus polémicos dichos sobre la situación en Argentina y no dudó en cruzarla con dureza. "¡Es un desastre!", disparó la conductora de A la tarde (América TV) de forma enérgica.

Susana Giménez sorprendió hace unos días con un comentario golpista y sumamente polémico. En diálogo con Baby Etchecopar, la diva de los teléfonos habló de la situación actual del país, aunque vive en Uruguay desde el 2020, e instó a los argentinos a levantarse contra el gobierno comandado por Alberto Fernández.

Tras escuchar las palabras de Susana, Karina Mazzocco no dudó en dejar una fuerte opinión sobre sus dichos golpistas. "¡Estamos en carne viva! Entonces, invitar a un levantamiento no sé si es la Susana que a mí más me gusta. La adoro, pero prefiero otra Susana, una que calme", comenzó la conductora de A la tarde.

En ese sentido, Mazzocco agregó: "La verdad que echar nafta cuando está prendido fuego, con la cantidad de pobreza qué hay ¡Es un desastre! ¡Echar más leña al fuego! ¿Invitar a un levantamiento? A mí no me gusta, pero bueno". De todos modos, la conductora aclaró que adora a Susana Giménez y que respeta su libertad y que se exprese como prefiera.

Cabe recordar que a principios de año, la diva se había enojado con Mazzocco porque la conductora contó que Susana iba a pasar su cumpleaños en Uruguay con su ex Jorge Rama. "Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma", le respondió Giménez a Luis Ventura telefónicamente, haciendo caso omiso a los comentarios de Mazzocco, que quería meterse en la charla.

Susana Giménez manifestó su mayor anhelo

Por otra parte, en su diálogo con Baby Etchecopar, la diva de los teléfonos hizo un recorte polémico de la realidad, donde expresó que interpreta que en Argentina está mal visto trabajar: "Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran". Cuando el periodista lanzó que los políticos tienen lo que le falta a la gente, Susana Giménez agregó: "Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás".

Al momento de manifestar qué le gustaría que suceda de ahora en más en nuestro país, Susana Giménez expresó: "Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble, pero es así".