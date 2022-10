Karina La Princesita expuso a Wanda Nara en vivo: "Siempre me copia"

La cantante enfrentó a su compañera de trabajo y reveló una actitud de que no la convencía del todo.

Karina "La Princesita" expuso a Wanda Nara y lanzó una fuerte acusación en su contra. Ambas investigadoras de ¿Quién es la Máscara? vivieron un tenso momento al aire luego de que la cantante revelara una actitud que no les gustaba de su compañera.

Durante la gala del día domingo, el programa tomó una dinámica diferente, ya que los participantes hicieron shows a dúo en lugar de los tradicionales solos. Luego de la primera presentación de la noche, en donde Olaf el Vikingo y Oli el pez globo interpretaron su propia versión de La Tortura, tema original de Shakira y Alejandro Sanz, las jurados se enfrentaron sin tapujos.

La primera en dar su veredicto fue Karina "La Princesita" que, en base a las pistas escuchadas y tras un análisis sobre las mismas, determinó que el famoso enmascarado detrás de Olaf era Agustín "Cachete" Sierra. Entonces, Wanda lanzó un picante comentario que provocó a la cantante de cumbia.

"¿Hiciste tanta vuelta para decir exactamente lo mismo que dije yo la semana pasada?", dijo Nara en referencia a su anterior veredicto sobre la identidad del Vikingo. Luego de negarlo algunas veces, Karina quiso dar por finalizada la discusión, pero no sin antes intentar quedarse con la última palabra. "Y bueno, ella siempre se copia de mí, por una vez que yo me copie no pasa nada", sentenció "La Princesita" y generó risas entre sus compañeros.

Natalia Oreiro se la pudrió a Wanda Nara en vivo: "¿En qué programa estás?"

Natalia Oreiro tuvo que intervenir en Quién es la máscara, el programa que conduce a través de Telefe.. Mientras el jurado debatía sobre quién se encontraba dentro del disfraz, Wanda Nara soltó un comentario que descolocó a la conductora, quien le hizo un par de aclaraciones de manera efusiva.

En medio del bajo rating que genera el reciente ciclo de Telefe, se generó un debate tenso entre Natalia Oreiro y Wanda Nara. Todo comenzó cuando la mediática no quiso que se vaya ninguno, motivo por el cual la actriz tomó la decisión de advertirle de una manera muy particular.

"Ay, no quiero que se vaya ninguno", expresó Wanda. Mientras Oreiro se retiraba junto a los participantes, se dio vuelta y lanzó: "Pero Wanda, ¿en qué programa estás? ¿Cómo no querés que se vaya ninguno?". Luego empezó a explicarle el porqué con el objetivo de que entienda cómo es la dinámica del programa.

"Este programa se llama Quién es la máscara, el chiste justamente es que el de la máscara se tiene que ir", indicó exaltada. "Bueno, me encariñé con los dos", señaló la ahora expareja de Mauro Icardi bajo la mirada de toda la audiencia. "No te encariñes con nada", interrumpió Lizy Tagliani para ponerle picante a la situación.