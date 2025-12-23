Estas son las 3 estafas más comunes en Navidad 2025

Durante solo dos semanas de diciembre, investigadores en ciberseguridad detectaron más de 33.500 correos electrónicos de phishing con temática navideña y más de 10.000 anuncios falsos diarios en redes sociales, muchos de ellos simulando promociones, sorteos o avisos de entrega urgente. El objetivo es claro: aprovechar la urgencia, el estrés y la emocionalidad típica de esta época para robar datos personales o dinero.

A continuación, repasamos las tres estafas más frecuentes de la Navidad 2025 y las señales clave para no caer.

1. Phishing de entregas “urgentes” por SMS o WhatsApp

Es la estafa más extendida de la temporada. Los delincuentes envían mensajes de texto o WhatsApp que simulan provenir de empresas de logística y mensajería, alertando sobre un paquete retenido, extraviado o pendiente de pago.

Gracias a la IA, estos mensajes son cada vez más creíbles: usan lenguaje natural, logotipos y enlaces que imitan sitios oficiales. Al hacer clic, la víctima es redirigida a páginas clonadas donde se roban credenciales o datos de pago.

Dato clave: este tipo de estafas creció un 100% entre noviembre y diciembre en comparación con 2024.

2. Tiendas online falsas con “mega ofertas” navideñas

Otra modalidad en auge son los sitios de comercio electrónico truchos, diseñados para parecer tiendas reales. Ofrecen descuentos imposibles y, en muchos casos, incluyen chatbots impulsados por IA que simulan atención al cliente para generar confianza.

Algunas de estas webs incluso envían correos de confirmación y números de seguimiento falsos, lo que retrasa la sospecha hasta que el dinero ya fue transferido.

Señal de alerta: dominios recientes, precios demasiado bajos y ausencia de datos claros de contacto.

3. Sorteos y promociones falsas en redes sociales

Instagram, Facebook y TikTok se llenan de publicaciones que anuncian premios navideños, celulares o gift cards. Las cuentas suelen clonar la estética de marcas conocidas y anuncian que el usuario “ganó”, pero exigen pagar una supuesta tarifa de envío.

La mayoría de estas cuentas fueron creadas en los últimos meses y desaparecen rápidamente tras concretar la estafa.

Señales de alerta para no caer en las trampas

URLs con errores o dominios extraños

Pedidos de pago con tarjetas regalo, criptomonedas o transferencias

Mensajes que apelan a la urgencia o al miedo

Cuentas nuevas o sin historial

Incongruencias entre el nombre del remitente y la dirección real

En un contexto donde las compras online se disparan durante las Fiestas, desconfiar, verificar y frenar un segundo antes de hacer clic sigue siendo la mejor defensa. La tecnología avanza, pero el hábito más efectivo contra las estafas sigue siendo el mismo: no apurarse.