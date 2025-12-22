Más de 200 millones de cuentas intervenidas: amenazan a un sitio de contenidos para adultos con exponer datos de usuarios

PornHub, la plataforma de contenido para adultos más importante del mundo, reportó un hackeo a un proveedor externo que derivó en una grave crisis de ciberseguridad.

Desde el sitio detallaron que los atacantes tienen más de 94 GB de información de los usuarios registrados allí. En total, habrían accedido a los datos de 200 millones de cuentas tales como ubicación y correo electrónico.

Según PornHub, los ciberdelincuentes amenazan con exponer historia de búsqueda, contenido visualizado y demás información sensible para los suscriptores.

¿Quiénes hackearon la plataforma para adultos Pornhub?

El ataque a Pornhub parece ser obra de un grupo llamado ShinyHunters, ya que fueron ellos mismos los que se atribuyeron el hackeo. Se dedican desde el año 2020 a realizar ataques cibernéticos a empresas de gran envergadura.

En general, usan técnicas como el phishing, una estafa muy común en la que los atacantes se hacen pasar por entidades financieras, por ejemplo, para robar información a personas a través de mails, mensajes de texto, etc.

Tal como está haciendo con PornHub, el grupo ShinyHunters extorsiona a las empresas a las que le robó la información y a cambio de no publicar estos datos, piden importantes sumas de dinero.

"No se reportaron hackeos a contraseñas ni a datos bancarios"

La plataforma Pornhub indicó que el hackeo a su red provino de un ex proveedor llamado Mixpanel, con quien dejaron de trabajar en 2021. En noviembre de 2025, los hackers lograron acceder a los datos históricos allí publicados.

PornHub aseguró que los ciberdelincuentes no pudieron ingresar a su sistema interno, es decir, que no lograron robar constraseñas de usuarios ni datos bancarios. De esta manera, los atacantes no podrán entrar a los perfiles de las personas. No obstante, sí tienen información sobre el comportamiento de los usuarios en la plataforma: saben qué contenido vieron, qué buscaron y hasta tienen marcas de tiempo.