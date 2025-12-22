8 accesorios y gadgets de celular ideales para tus vacaciones

Los mejores accesorios pueden transformar al smartphone en el centro de la experiencia veraniega.

Con la llegada del verano, el termómetro sube y también las ganas de estar afuera. Running, caminatas, playa, pileta o escapadas a la montaña: en todos esos planes, el celular se vuelve un aliado clave. Para que no solo “aguante” la temporada sino que rinda al máximo, los accesorios correctos marcan la diferencia. Auriculares, parlantes, baterías externas y fundas adecuadas pueden transformar al smartphone en el centro de la experiencia veraniega.

En esta guía repasamos los mejores gadgets para el verano 2025, pensados para aprovechar el celular en vacaciones sin quedarse sin batería, sin romperlo y con la mejor calidad de sonido posible. Una selección equilibrada entre prestaciones, precio y utilidad real.

Música sin límites: auriculares para cada plan

Para entrenar, caminar o pasar horas al sol, los auriculares in-ear o TWS son los más prácticos. Los Galaxy Buds 3 FE se destacan por su cancelación activa de ruido, buena autonomía y certificación IP54, ideal para sudor y salpicaduras. En el otro extremo, los JBL Wave 300 son una opción económica y liviana, con sonido confiable para el uso diario.

Si la prioridad es la inmersión sonora, los modelos over-ear ganan terreno. Los Sonos Ace apuntan al segmento premium con gran calidad de audio y cancelación de ruido avanzada, mientras que los Sony WH-CH520 ofrecen una alternativa accesible, cómoda y con excelente batería, además de colores bien veraniegos.

Parlantes portátiles: el alma de la reunión

En verano no hay juntada sin parlante. Para eventos grandes, el TAX550977 de Philips funciona como una verdadera torre de sonido, con graves potentes y luces LED sincronizadas. Para llevar en la mochila, el JBL Flip 7 combina resistencia al agua, buena potencia y hasta 14 horas de autonomía. El Xiaomi Sound Pocket, en cambio, apuesta a la ultra portabilidad y un precio muy competitivo.

Baterías: power banks y carga solar

Las baterías externas de 10.000 mAh o más son casi obligatorias en vacaciones. Lo ideal es que incluyan carga rápida (PD o QC) y varias salidas USB. Para quienes viajan a la naturaleza, los cargadores solares portátiles aparecen como una alternativa ecológica y cada vez más accesible.

Protección y contenido: fundas, trípodes y eSIM

Fundas con certificación IP68 o pouches impermeables protegen el celular del agua, la arena y los golpes. Para fotos y videos, los trípodes compactos o flexibles permiten grabar con estabilidad en cualquier entorno. Y si el viaje es al exterior, las eSIM —como las de Holafly— permiten tener datos móviles sin pagar roaming, manteniendo el número original activo.

Con los accesorios adecuados, el celular deja de ser un riesgo en verano y pasa a ser el mejor compañero de vacaciones.