Pluto TV lanzó un especial de películas navideñas gratuito: qué títulos hay disponibles y cómo acceder a la plataforma

Pluto TV, la plataforma de televisión por streaming gratuito (FAST), presentó un gran especial con una selección de contenido navideño, con una amplia variedad de películas familiares, cómicas y de acción con foco en la temporada de fiestas. Una selección por algunos de los títulos más relevantes que se pueden disfrutar sin pagar.
- Última Noche (9 de diciembre): en una Navidad que debería ser de celebración, un grupo de amigos se reúne para una cena que esconde un trasfondo oscuro: el mundo enfrenta un evento letal inminente. Entre humor ácido, tensiones y revelaciones, la noche se convierte en una despedida tan absurda como emotiva.
- ¿Y dónde está Santa? (24 de diciembre): Santa Claus pierde la memoria tras un accidente y queda atrapado en el mundo real sin recordar quién es. Mientras un reportero cínico intenta descubrir la verdad, ambos emprenden un viaje que transforma su visión de la Navidad.
- Los fantasmas contraatacan (25 de diciembre): Frank Cross es un ejecutivo de televisión exitoso, cínico y despiadado, obsesionado con el rating y completamente desconectado del espíritu navideño. En la noche de Navidad, recibe la visita de tres fantasmas —del pasado, del presente y del futuro— que lo obligan a enfrentarse a sus decisiones, sus errores y las consecuencias de su forma de vivir. A través de este recorrido tan caótico como emotivo, Frank tendrá una última oportunidad para redimirse y redescubrir el verdadero significado de la Navidad.
- Sólo amigos (29 de diciembre): Chris, que en su adolescencia era el “mejor amigo” —y enamorado secreto— de su crush Jamie, regresa a su ciudad convertido en un hombre exitoso y atractivo. Decidido a conquistarla, deberá atravesar situaciones delirantes, rivalidades amorosas y su propia torpeza emocional. Una comedia romántica muy querida de los 2000.