Pluto TV lanzó un especial de películas navideñas gratuito: qué títulos hay disponibles y cómo acceder a la plataforma

Pluto TV lanzó un especial de películas navideñas gratuito.

Pluto TV, la plataforma de televisión por streaming gratuito (FAST), presentó un gran especial con una selección de contenido navideño, con una amplia variedad de películas familiares, cómicas y de acción con foco en la temporada de fiestas. Una selección por algunos de los títulos más relevantes que se pueden disfrutar sin pagar.

Última Noche (9 de diciembre): en una Navidad que debería ser de celebración, un grupo de amigos se reúne para una cena que esconde un trasfondo oscuro: el mundo enfrenta un evento letal inminente. Entre humor ácido, tensiones y revelaciones, la noche se convierte en una despedida tan absurda como emotiva.

¿Y dónde está Santa? (24 de diciembre): Santa Claus pierde la memoria tras un accidente y queda atrapado en el mundo real sin recordar quién es. Mientras un reportero cínico intenta descubrir la verdad, ambos emprenden un viaje que transforma su visión de la Navidad.

Los fantasmas contraatacan (25 de diciembre): Frank Cross es un ejecutivo de televisión exitoso, cínico y despiadado, obsesionado con el rating y completamente desconectado del espíritu navideño. En la noche de Navidad, recibe la visita de tres fantasmas —del pasado, del presente y del futuro— que lo obligan a enfrentarse a sus decisiones, sus errores y las consecuencias de su forma de vivir. A través de este recorrido tan caótico como emotivo, Frank tendrá una última oportunidad para redimirse y redescubrir el verdadero significado de la Navidad.