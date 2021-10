Karina La Princesita explotó contra los operadores macristas: "Dejen de romper las pelotas"

La cantante expresó su malestar en las redes sociales luego de ser víctima de fake news provenientes de la oposición. Karina La Princesita, con los tapones de punta contra los operadores macristas.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Karina "La Princesita" se hartó de las mentiras macristas y explotó contra los operadores afines de dicho espacio. Todo se dio a raíz de una fake news sobre el dinero que supuestamente cobró de la intendencia de Quilmes por ofrecer un show en dicha localidad.

"Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo", comenzó diciendo Karina "La Princesita". Acto seguido, la cantante desligó a Mayra Mendoza del pago de su presentación y pidió que cesen los ataques infundados.

Tajante, "La Princesita" cerró sobre su participación en el 72º aniversario de San Francisco Solano, partido de Quilmes: "¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias".

Martiniano Molina, uno de los partícipes de los ataques al acto realizado en Solano

En diálogo con LN+, el exintendente de Quilmes Martiniano Molina se manifestó sobre el espectáculo visto en San Francisco Solano. Intentando plantar un escenario de despilfarro de dinero, el macrista aseguró: "Es una fiesta que se hace todos los años, es muy importante. El dolor es el de todos los comerciantes y vecinos que vieron un año y medio sus puertas cerradas. Y hoy, una fiesta que siempre se festeja, realmente, nos provoca a todos mucho dolor y mucha preocupación”.

“No quiero decir cuántos se dilapidaron porque es la fiesta de los solanenses, pero con mucha preocupación porque hace 15 días era otro el panorama”, continuó Martiniano Molina, quien aseguró haber solicitado informes para saber la supuesta cantidad de dinero que se gastó en este espectáculo. El mismo contó con otros grupos tropicales más allá de Karina, quien fue puesta en el centro de la escena por los operadores opositores.