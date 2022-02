Karina Jelinek explotó contra Intrusos: "Están muy desinformados"

Karina Jelinek desmintió su separación de Flor Parise y disparó con todo contra Intrusos.

Karina Jelinek se mostró furiosa con Intrusos luego de que en el programa de América TV aseguraran que estaba separada de Flor Parise y hasta la había echado de su casa. "Están muy desinformados", explotó la modelo en diálogo con revista Gente. Cabe recordar que Jelinek está atravesando un difícil momento personal luego de que se revelara que una persona a la que consideraba de su familia la estafara por una suma cercana a los 200 mil dólares.

En Intrusos contaron que Karina Jelinek y Flor Parise habían terminado su relación en medio de un escándalo de celos por parte de la modelo. Pero Karina Olga disparó contra el programa de América a través de sus redes sociales y también charló en exclusiva con Gente. Allí no solo dejó en claro que la información que brindaron en el ciclo conducido por Florencia de la V no es cierta sino que también disparó con todo contra el programa y las supuestas revelaciones de Maite Peñoñori y Pablo Layus, este último desde Villa Carlos Paz.

"Que hablan de mi así en Intrusos sin saber ? La gente se da cuenta no es tonta", disparó Karina en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, en diálogo con Gente desmintió de forma rotunda la información que brindó Peñoñori: "Es mentira. Estuve escuchando lo que dijeron en Intrusos y están muy desinformados". En ese sentido, Jelinek insistió al asegurar que no tenía idea por qué habían informado eso en Intrusos y hasta reveló dónde estuvo con Flor Parise el sábado pasado, cuando según contaron en el programa su pareja estaba en otra provincia.

"Imagínate que dicen que Flor fue a ver a Tini sin mí a Villa María el sábado… ¡pero nosotras salimos a la Bresh! (En Buenos Aires)", aseguró Jelinek respecto a la información que indicaba que Parise había ido a ver a la popular artista con entradas que estaban reservadas para la propia Karina. "¡Cualquier cosa!", cerró Karina Jelinek, bastante molesta.

Qué contaron en Intrusos sobre la separación de Karina Jelinek que produjo el enojo de la modelo

"Parece que todo se pudrió, Karina se enojó mucho y dejó de seguir en Instagram a Flor", comenzó dando la supuesta primicia Maite Peñoñori en Intrusos. En el ciclo que conduce Flor de la V debatieron respecto a esta sorpresiva información, hasta que se comunicaron con Pablo Layus, cronista que se encontraba en Villa María, Córdoba. El periodista contó que tanto Jelinek como Parise habían pedido acreditación para el concierto que Tini iba a brindar en la ciudad serrana, pero sucedió algo en el medio.

"Después me dijeron que no viajó Karina pero sí viajaron Flor y su hijo. Aprovecharon las invitaciones para ver a Tini", explicó Layus sobre lo que habría motivado el enojo de Jelinek, que la llevó a dejar de seguir a Parise en redes sociales. En ese sentido, Maite Peñoñori insistió: "La información que me dan es que Karina está enojada, la echó de la casa y la dejó de seguir en Instagram".