Juntan firmas para sacar a Yanina Latorre de los medios

Yanina Latorre está, hace varias semanas, en el ojo de la tormenta. Luego de partir hacia Estados Unidos, para vacacionar junto a su familia, informó en redes sociales que su madre había sido vacunada contra el COVID-19 con la vacuna de Pfizer. No sólo se ganó las críticas de la gente sino también del gobierno estadounidense por aquella acción tan inmoral. Pero más allá de esto, suele polemizar sobre cualquier tema.

Por esta razón, a través de Change.org, una televidente llamada Noelia Carolina Díaz lanzó una petición dirigida a Mandarina TV y Radio Mitre pidiendo que sea removida de su puesto. Se titula "Quiero afuera a Yanina Latorre y agrega en relación a las causas: "Afuera de los medios por burlarse de pacientes con Parkinson, por burlarse del cáncer, invitar a los jóvenes a drogarse y a que las nenas de 10 años vean pornografía", escribió en la descripción. Hasta el momento, más de 32 mil personas firmaron la petición.

Recordemos que, junto a su hija Lola y Lucas Spadafora, se habían burlado de Nacha Guevara a causa de sus temblores. "No me justifico pero acá todo el mundo habló y dio por hecho una enfermedad que ella dice no tener. Yo quiero que quede claro, no me reí de la gente que tiene mal de Parkinson. Soy una pelotuda, me hago cargo, hice una mala burla. Le pido disculpas a Nacha pero no a la gente con Parkinson porque quien dice eso, es una historia que quiere crear", dijo aún más polémica.

A su vez, defendiéndose de las constantes burlas, agregó: "Yo le pido disculpas a ella, no me reí de nadie que tenga cáncer, HIV o que está mostrado. Para mí tiene un tic y yo hice una mala burla". Mientras que, en relación a otro de los temas, la panelista de Los Ángeles de La Mañana por El Trece dialogó en un vivo con Lizardo Ponce y se mostró molesta por la forma en la que las niñas festejan sus cumpleaños cuando son pequeñas: "Un trago, un paragüitas, una bata blanca y a pintarles las uñas. ¡Pobres pibas! Póngale pornografía a ver si aprenden algo".

Quien ya se sumó a la movida fue Graciela Alfano, quien compartió el petitorio en sus redes sociales. Se sabe que la relación entre ambas no es la mejor y lo han dejado en claro en varias oportunidades y cruces en la pantalla chica. "13 mil personas ya firmaron, ¿entenderá ahora el mensaje?", escribió a través de Twitter junto a varios emojis de loros. Además aprovechó para utilizar sus "retweets" para mostrar los mensajes de la gente.

Los mensajes: