Julieta Poggio reveló la charla secreta que tuvo con su novio: "No le creo nada"

Julieta Poggio confesó que tuvo una conversación con su novio, Lucca Bardelli, que le despertó sentimientos de celos y desconfianza, en medio de los rumores de infidelidad.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano (Telefe), reveló la conversación que tuvo con su novio, Lucca Bardelli, durante su visita a la casa más famosa del país. En aquella conversación, el joven le confesó que se había ido de vacaciones a Mar del Plata con sus amigos para "despejarse", lo cual encendió todas las alarmas en Julieta.

La participante sospecha que su novio la engaña desde hace varias semanas, especialmente después de los gritos que escuchó desde el exterior de la casa, cuando una joven le vociferó: "¡Julieta, tu novio te cagó! ¡Julieta cornuda!". Desde entonces, Poggio se muestra insegura sobre la lealtad de su pareja. Ahora que tuvo la oportunidad de verlo después de cinco meses, le confesó que sintió celos al saber que se había ido de vacaciones con sus amigos, mientras ella estaba en la casa.

"¿Cómo te levantaste, después de la visita? ¿Contenta?", le preguntó Romina Uhrig. "Bien, re bien", contestó Julieta. "¿Qué le dijiste cuando te dijo que se fue a Mar del Plata? Contame, por favor", le pidió la exdiputada. "Le dije: 'Oh, me pone celosa eso'. Y él me dijo: 'Sí, ya sé. Pero bueno, eso me ayudó un montón porque me despejé'", relató la bailarina, con un gesto de hartazgo.

"Ay, te quiero, Juli. ¿Así le dijiste?", le preguntó Romina, entre risas, a lo que Julieta le contestó que obviamente le daban celos y que no confía del todo en su palabra. "Y sí, boluda, obvio... Porque vos sabés lo que es Mar del Plata... Le pregunté con quién fue y me dijo que no salió tanto, que no salió todos los días. No le creo nada", declaró la bailarina.

Romina le respondió que quizás su novio no le mentía y no salió todos los días, pero la "hermanita" se mostró muy dubitativa. "Cuando uno está mal a veces, tampoco te dan ganas de salir... Yo que sé, se habrá quedado con sus amigos. ¿Con cuántos se fueron?", le preguntó la exdiputada. Poggio le contestó que se fue "con cuatro chicos y cuatro chicas", pero que confía en las chicas, ya que las conoce porque son amigas de Lucca.

Salieron a la luz chats íntimos que Lucca Bardelli habría tenido con otra chica

Recientemente, se filtraron chats picantes que el novio de Julieta Poggio habría tenido con otra joven, donde le habría enviado una foto de su miembro. "Gente, me llegaron unos chats de una mina que vive en CABA que se movió a Lucca, el novio de Julieta de #GranHermano2022. Oficialmente conozco la troncha porque hay fotos. Abro hilo", publicó una usuaria de Twitter, junto con las capturas de pantalla que la chica le envió de su supuesta conversación de Bardelli.

"Dale, decime, bb linda. Ya me pusiste al palo, mandá fotitos", le pide el novio de Poggio en aquel chat, a lo que la joven le contesta: "Vos mandame y te mando". Debajo, aparece una foto que Lucca le habría mandado de su miembro. La imagen generó un enorme revuelo en la plataforma y los rumores de infidelidad se hicieron cada vez más fuertes.