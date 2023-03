Gran Hermano: el novio de Julieta Poggio abandonó el estudio de forma abrupta y generó preocupación

Lucca llamó la atención de Santiago Del Moro al desaparecer del vivo sin previo aviso. Finalmente, se conoció que tuvo que enfrentar una situación de salud.

El novio de Julieta Poggio protagonizó un insólito momento en vivo durante la gala de eliminación de Gran Hermano del pasado domingo 5 de marzo. Lucca Bardelli abandonó el estudio de forma abrupta y generó gran preocupación entre los televidentes y generó gran incertidumbre.

En la última gala de eliminación, en la cual estaba nominada Julieta Poggio, toda la familia y amigos de la bailarina dieron el presente en el estudio para brindarle su apoyo y recibirla en caso de quedar eliminada. Sin embargo, Poggio se convirtió en la menos votada de la jornada y se aseguró una semana más en la casa. Pero en medio de los festejos de sus familiares, Bardelli se fue del lugar intempestivamente debido a un problema de salud.

"¿El novio se fue ya o no?", consultó Santiago del Moro cuando quiso consultarle algo al joven y no lo vio entre los presentes. Sin embargo, el conductor se llevó una gran sorpresa cuando la mamá de Julieta, Patricia, le dijo que Lucca tuvo que irse porque su mamá se había desmayado.

Afortunadamente, la mujer fue asistida con rapidez por el equipo médico que se encontraba en el estudio y no sufrió complicaciones. Según explicó el conductor, dentro del estudio hacía mucho calor y esto habría provocado el desmayo de la suegra de Julieta. Sin embargo, más allá de que se confirmó que todo estaba bien, ni Lucca ni su mamá regresaron al estudio.

Julieta de Gran Hermano reveló que fue novia de un famoso cantante: "Era un tóxico"

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), reveló que fue pareja de un cantante bastante reconocido, mucho tiempo antes de entrar al reality, cuando todavía no había conocido a su actual pareja, Lucca Bardelli.

Se sabe que Julieta es actriz y modelo y que había aparecido en televisión anteriormente, pero lo que no se sabía es que era pareja de una persona del ambiente artístico. La joven contó todo esto durante una charla con Camila Lattanzio, mientras estaban en el patio hablando sobre sus vidas personales.

"Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo", le aconsejó Poggio a su compañera, quien es cantante y pianista. Camila se rió y le dijo: "Ya sé quien es. Usaba musculosas, ¿no? Cuando entró, entró con una musculosa. ¿O con una remera negra?", se preguntó, en referencia al ex de Julieta, Emmanuel Francia, quien saltó a la fama tras su paso por La Voz Argentina (Telefe).

"Remera negra, sí. ¿Te lo acordás?", le preguntó la bailarina con sorpresa. "Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo ví y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'", recordó la joven. "Viste, y encima tan inseguro...", contestó Julieta, a lo que Camila le respondió que "no parecía inseguro en la tele".

Julieta no entró en demasiados detalles, pero dejó en claro que se trató de una relación tóxica. "Y no, boluda, ya sé, pero era un tóxico, un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada, no trabajaba", cerró la hermanita.