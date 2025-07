River Plate vs Instituto por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate vs Instituto por el Torneo Clausura: cuándo juegan

River Plate visitará a Instituto este sábado en el Estadio Mario Alberto Kempes, buscando mantener su buen momento en el inicio del Torneo Clausura tras la contundente victoria por 3-1 ante Platense en el Monumental. El Millonario de Marcelo Gallardo llega con la confianza en alto y con la intención de repetir el mismo once que funcionó en la primera fecha, mientras que la Gloria cordobesa intentará aprovechar su condición de local después de haber comenzado el torneo con el pie derecho al vencer 1-0 a Gimnasia en La Plata.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate e Instituto, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate e Instituto?

El partido entre River Plate e Instituto por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 19 de julio de 2025, a partir de las 21 (hora argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Luis Lobo Medina.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso tras una excelente actuación en la primera fecha del Torneo Clausura, donde se impuso por 3-1 ante Platense en el Monumental. Los goles llegaron a través de Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Miguel Borja, demostrando la efectividad ofensiva que busca consolidar el equipo dirigido por Marcelo Gallardo en esta nueva etapa del torneo.

Con Juan Fernando Quintero ya confirmado como nuevo refuerzo y con Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda a punto de sumarse al plantel, Gallardo no contará con caras nuevas para este segundo encuentro del Torneo Clausura. Por esta razón, el Muñeco deberá definir el once inicial con los mismos apellidos que estuvieron presentes ante el Calamar, lo que genera expectativa sobre la continuidad del rendimiento mostrado.

El entrenador de River mantiene su confianza en el esquema 4-3-3 que tan buenos resultados le ha dado, con una defensa sólida conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña, protegiendo el arco de Franco Armani. En el mediocampo, la gran actuación de Santiago Lencina ante Platense le daría continuidad al juvenil junto a Enzo Pérez y Kevin Castaño.

Por su parte, Instituto arribará a este enfrentamiento con la moral en alto tras su victoria por 1-0 ante Gimnasia en La Plata, con gol de Alex Luna. El equipo dirigido por Oldrá comenzó el Torneo Clausura 2025 de la mejor manera posible, sumando tres puntos valiosos como visitante que le permiten encarar este duelo ante River con confianza.

Las buenas noticias para la Gloria se multiplican de cara a este encuentro, ya que el entrenador recuperó tras su suspensión al zaguero Nicolás Zalazar y también se agregó al grupo el extremo Jeremías Lázaro, ya recuperado de una lesión en la rodilla. Además, se confirmó que los dos últimos refuerzos en llegar ya están habilitados para poder jugar: el colombiano Jhon Emerson Córdoba y el paraguayo Manuel Romero.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a River, ya que la última vez que se vieron las caras fue en el Torneo Apertura de este año en el Monumental, donde el Millonario se impuso por 1-0 con un gol agónico de Gonzalo Montiel. Este antecedente alimenta las expectativas del conjunto de Núñez, aunque Instituto intentará aprovechar su condición de local para cambiar esa tendencia.

Formaciones probables de Instituto y River Plate

Marcelo Gallardo está pensando en repetir el mismo equipo que enfrentó a Platense en el Estadio Monumental. El gran partido del juvenil Santiago Lencina ante el Calamar inclinaría la balanza a su favor para volver a jugar junto a Enzo Pérez y Kevin Castaño en el mediocampo. La única duda podría pasar por la inclusión de Giuliano Galoppo en lugar de Lencina, pero el rendimiento del joven futbolista le daría la continuidad.

En la ofensiva, el tridente que saldrá desde el arranque estará conformado por Ian Subiabre por derecha, Facundo Colidio por izquierda y Maximiliano Salas como centrodelantero. Pese a haber sido reemplazado temprano en el partido anterior, Gallardo volverá a confiar en el juvenil Subiabre. Por el lado de Salas, el ex Racing terminó anotando un gol tras una gran jugada en su debut con la camiseta del Millonario y conformó al entrenador por su entrega y energía en la cancha.

En cuanto a Instituto, el entrenador Oldrá arrancó la semana con buenas sensaciones luego del debut exitoso en el Torneo Clausura 2025. Todo indica que el técnico mantendrá el mismo once titular que jugó en La Plata, ya que el equipo manifestó lo que quería y por momentos fue compacto. La filosofía del entrenador es clara: cuando el equipo funciona, trata de dejarlo.

El DT de la Gloria no es partidario de hacer muchas variantes cuando encuentra un funcionamiento adecuado en su equipo. "El 11 es el que viene jugando, no creo que vaya a hacer variantes. Trato de que cuando el equipo funciona, lo trato de dejar. Es lo que me da el plus para construir un gran equipo", explicó el entrenador sobre su filosofía de trabajo y la continuidad que planea darle al once titular.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Santiago Lencina; Ian Subiabre, Facundo Colidio, Maximiliano Salas.

Probable formación de Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Nicolás Cordero.

Instituto vs River Plate: Ficha técnica