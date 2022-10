Julieta Poggio le hizo la cruz a una participante de Gran Hermano: "Es la única"

Julieta Poggio sorprendió en Gran Hermano al confesar el motivo por el cual no soporta a un participante del programa de Telefe. La modelo y actriz hizo un brutal descargo y soltó todo su enojo en la nominación.

Julieta Poggio se convirtió en una de las protagonistas de Gran Hermano. En la primera nominación del programa transmitido por Telefe, que tuvo lugar el pasado miércoles 19 de octubre, la actriz y modelo dio los motivos por los cuales le hizo la cruz a una de las participantes del reality y su testimonio causó revuelo en las redes sociales.

Todo sucedió en la noche de ayer, cuando el locutor de Gran Hermano la llamó para nominar. Julieta se sentó en el sillón y disparó: "A mí la verdad me encantaría poder nominar a la única persona que no puedo nominar". Y luego apuntó contra una concursante: "Martina, desde que llegó, se la pasa durmiendo. O sea..., dice que ella es muy sincera, que es muy auténtica. Y lo único que hace es dormir".

"No me cayó bien cómo me dijo algo recién sobre los seguidores. Así que bueno..., me encantaría nominarla a ella", agregó Julieta, muy molesta sobre Martina Stuart Usher, concursante que al público tampoco le cayó bien luego de manifestarse en contra de aquellas personas que son bisexuales.

De esta manera, Julieta Poggio se vio obligada a cambiar los votos: le dio dos a Juan, de quien dijo que no tuvo "mucha relación" y que aseguró que no sabe "nada de él"; y a Tomás (Holder) porque no le gusta mucho "su actitud" y tampoco "el personaje" que hace en el juego de Gran Hermano.

Por qué Martina no puede ser nominada en Gran Hermano

En la primera semana de Gran Hermano, los participantes debieron competir y encontrar una llave en la casa. Martina encontró una y obtuvo un premio: tener inmunidad en la primera nominación y también el poder de salvar a otro jugador de la placa.

Quién es Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022

Julieta Poggio tiene 20 años de edad, se desempeña como modelo, actriz y profesora de danza. De acuerdo a lo que comentó en su presentación para Gran Hermano, estudió "ballet y jazz, ,pero hoy en día, lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón". Asimismo, indicó: "Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta".