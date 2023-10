Julieta Poggio confirmó lo que nadie imaginaba en Telefe: "Vuelve"

Julieta Poggio habló sobre su vínculo con Telefe tras haber abandonado el programa de streaming de de los exparticipantes de Gran Hermano. El ciclo al que se podría sumar la protagonista de Coqueluche.

Julieta Poggio saltó a la fama en la última edición de Gran Hermano y las autoridades de Telefe se aseguraron conservarla como una de sus figuras, tal y como ocurrió con los otros finalistas del reality. Fue así que se sumó al programa de streaming de los ex GH, aunque lo abandonó hace algunos días. Sin embargo, su vínculo con el canal no está terminado y podría sumarse a un clásico programa.

Robertito Funes Ugarte debutó con su ciclo de streaming, A Lo Funes, y tuvo a la bailarina como su primera invitada. Allí Poggio habló sobre su soltería, qué le gusta de los hombres y otras cuestiones sobre su intimidad, pero también se refirió a su futuro profesional.

Julieta hasta septiembre formó parte de Fuera de Joda, el programa de streaming que compartía con Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis. Al confirmar su salida, la protagonista de la obra de teatro Coqueluche explicó que sus compromisos volvían imposible su permanencia: "Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo todo este año con ustedes, saber que todos salimos con el mismo sueño".

Y aunque no le cerró las puertas a un posible regreso, según trascendió, el ciclo tendría los días contados. No obstante, esto no quiere decir que Poggio no siga relacionada con Telefe. De hecho, en su charla con Robertito reveló al programa al que le gustaría sumarse.

"Me coparía ser parte de El Último Pasajero, si vuelve", remarcó Poggio. El ciclo de entretenimiento en los que chicos del secundario compiten por un viaje de egresado fue conducido por Nico Occhiato y Flor Vigna el año pasado y este 2023 no estuvo al aire.

Lo cierto es que la vuelta del formato que supo tener a Guido Kaczka en la conducción podría regresar a la pantalla de Telefe. Hace algunos meses, se supo que Vigna no estaba en los planes de los directivos del canal, por lo que estaban evaluando posibles compañeras para Occhiato, entre los que se destacó el nombre de Julieta.

Además, "Disney" ya tendría su lugar asegurado en la Noche de los ex, el ciclo en el que participantes de ediciones anteriores de GH analizan el juego. La nueva temporada de Gran Hermano está confirmada y se estrenará en diciembre. Las probables fechas del estreno de GH 2023 son el domingo 3 de diciembre y el lunes 11 de diciembre.

Qué pasó con Julieta Poggio en Coqueluche

Julieta Poggio protagonizó un fuerte escándalo el pasado fin de semana y salió a la luz la verdad detrás del controvertido episodio.. Luego de que la función de teatro en la que participa tuviera que ser pospuesta por la ausencia de la modelo, ella rompió el silencio y contó la verdad del tema.

La exparticipante de Gran Hermano vivió un tenso momento el domingo 8 de octubre, cuando llegó tarde a la función de Coqueluche, la obra dirigida por José María Muscari que la tiene como protagonista. Ante la ausencia de la joven en el escenario, el resto del equipo salió a disculparse y le dijeron al público que, si deseaban, podían irse. Finalmente, Poggio llegó y el espectáculo siguió su curso aunque terminó más tarde de lo pactado.

En medio de los comentarios sobre los motivos por los que la exhermanita se retrasó, ella habló con LAM y contó qué le pasó. "Estaba trabajando un domingo, hubo un choque en Panamericana, estaba cerrada Lugones, también Libertador, estaba todo cortado por el debate presidencial. Estaba desesperada, pero por suerte la gente me esperó. Se fueron todos con una sonrisa", comentó Julieta en el programa de Ángel de Brito.

Asimismo subrayó: "No fue una irresponsabilidad de mi parte. Estaba todo calculado para que dieran los tiempo, pero no saben lo que era. Me concentré, di lo mejor de mi y fue tremenda función. Todos dimos el triple de lo que damos siempre", indicó. Sobre la reacción de sus compañeros de elenco, destacó que no hubo enojos: “Tengo muy buena onda, me entendieron”.