Salió a la luz la verdad del escándalo de Julieta Poggio en el teatro: "Desesperada"

La reconocida influencer hizo un fuerte descargo y contó la verdad detrás de la polémica que protagonizó en su obra de teatro.

Julieta Poggio protagonizó un fuerte escándalo el pasado fin de semana y salió a la luz la verdad detrás del escándalo. Luego de que la función de teatro en la que participa tuviera que ser pospuesta por la ausencia de la modelo, ella rompió el silencio y contó la verdad del tema.

La exparticipante de Gran Hermano vivió un tenso momento el domingo 8 de octubre, cuando llegó tarde a la función de Coqueluche, la obra dirigida por José María Muscari que ella protagoniza. Ante la ausencia de la joven en el escenario, el resto del equipo salió a disculparse y le dijeron al público que, si deseaban, podían irse. Finalmente, Poggio llegó más tarde y la función siguió su curso aunque terminó más tarde de lo pactado.

Ante esta situación, Poggio brindó una nota con LAM y contó la verdad de esta situación en la que fue tildada de "irresponsable". "Obviamente no fue una irresponsabilidad, estaba trabajando un domingo en un desfile es Escobar, pero hubo un choque en Panamericana, estaba cerrado Lugones, Libertador. Estaba todo cerrado", explicó Julieta.

A esto, le sumó: "Yo estaba en un estado en el que nunca me querrían ver, llorando, desesperada. Pero por suerte la gente me esperó, nadie se fue, pudieron disfrutar y se fueron todos con una sonrisa". Por último sentenció: "Estaba todo calculado para que llegue, pero la Ciudad era un caos".

Julieta Poggio se hartó y dijo lo que todos pensaban sobre Marcos Ginocchio

Julieta Poggio es una modelo, actriz, bailarina e influencer que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe), en donde demostró que no tiene miedo a decir lo que piensa sin filtros. En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales por un sincero descargo que hizo durante su paso por el programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV). En medio de un debate sobre las relaciones y los vínculos sexo afectivos, la "hermanita" dejó entrever cuál es su presente sentimental e hizo un contundente reclamo sobre los últimos hombres con los que salió. Inmediatamente, sus fanáticos notaron que podría estar hablando de Marcos Ginocchio.

Tanto dentro como fuera de la casa, Julieta y "El Primo" despertaron fuertes rumores de romance. Según trascendió, habrían tenido un acercamiento tras el final del reality e incluso algunos aseguran que pasaron varias noches juntos. A pesar de que los dos lo negaron y aseguraron ser solo amigos, las sospechas crecen cada vez más. En este contexto, la actriz hizo un llamativo comentario que muchos asociaron a su relación con Marcos.

Todo comenzó cuando Julieta se quejó sobre las actitudes de los hombres y deslizó: "¿Sabés lo que siento? Como que las pibas últimamente estamos muy empoderadas, ya no esperamos nada de los pibes, entonces es como que se relajan. Los pibes están muy vuelteros. Lentos, vuelteros...". Y agregó, ante las miradas de sorpresa de todos los presentes: "Yo no sé si les da miedo, si son cagones, si son medio boludos... ¿Qué les pasa a los pibes?".

"¡Comunicate sin vueltas! ¿Qué querés? Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, que expresen lo que sienten", agregó indignada, mientras las panelistas le daban la razón. "Me gustan los chabones que te dicen 'hoy te paso a buscar, te llevo acá, hacemos esto y terminamos acá'. Listo, sin vueltas. Yo no soy nada vueltera. Yo siempre me comunico, expreso, dejo las cosas en claro, es lindo ser así", sumó.

Nico Occhiato, el conductor del ciclo, notó que parecería estar tirándole una indirecta a alguien en particular y le sugirió: "¿Por qué no le decís a esta persona 'nos vemos a tal hora en este lugar'?". "¿Y vos que te pensás? Lo hice, pero hay gente vueltera", explicó la artista. "¿Y por qué no le mandás ese mensaje ahora?", le preguntó Flor Jazmín Peña. "Acá lo estoy mandando. Ya lo va a ver", cerró Julieta, picante.