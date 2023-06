Urgente: Telefe tomó una drástica decisión con uno de sus conductores

El canal renovará la programación de cara al segundo semestre. Los cambios estaban planeados desde el año pasado, pero se produjo un cambio de último momento.

Telefe está decidido en dejar atrás las acusaciones que involucraron a algunas de sus figuras y relanzar su programación. Luego de las denuncias por supuesto abuso sexual contra Jey Mammón y Marley, la señal definió una serie de cambios para el segundo semestre del año y tomó una drástica decisión con uno de sus programas.

Tras la ceremonia de los Martin Fierro 2023, la pantalla del canal propiedad de Viacom, tendrá algunos regresos y también algunas ausencias. Durante la presentación que organizó la compañía el año pasado, tenían previsto que uno sus show emblemáticos se relance con los mismos conductores que la temporada anterior. Sin embargo, hubo un cambio de último momento.

Además del estreno de Got Talent con Lizy Tagliani, el canal prepara la vuelta de Escape perfecto, que podría emitirse en el prime time de lunes a viernes, según indicó La Pavada de Crónica. Sería similar a la versión que hicieron el Chino Leunis e Ivana Nadal, pero esta vez con Ivan de Pineda a la cabeza.

Pero el cambio más marcado se dará en El último pasajero. En la edición del 2022 los conductores fueron Nico Occhiato y Flor Vigna, quienes volvieron a trabajar juntos luego de terminar su relación. Y si bien ellos no tuvieron inconvenientes, la dupla no convenció. Fue así que se decidió que la cantante no volverá a ser de la partida y el director de Luzu TV conducirá solo.

Guido Kaczka desafió a Telefe en la previa de los Martin Fierro

Guido Kaczka será una de las figuras televisivas que asistirá el próximo domingo 9 de julio al hotel Hilton para una nueva ceremonia de los Premios Martín Fierro. El conductor está nominado por Labor conducción masculina por su trabajo en Los 8 escalones del millón y en una entrevista le puso picante a la previa con un comentario dedicado a Telefe.

Durante una entrevista con Socios del Espectáculo, Guido analizó el presente de su exitoso ciclo. “Muy contento con el programa que anda bárbaro en todos los sentidos. Si pudiera, dejaría todo como está, pero eso no va a suceder porque todo tiene su ciclo. Pero ‘Escalones’ es uno de esos programas que en este momento digo ‘uy, que no pase nada, que siga así’”, remarcó.

Luego comentó cómo fue el momento en el que le dieron la noticia de su nominación a la premiación organizada por APTRA. “Lo del Martín Fierro, muy contento con las nominaciones. Estaba grabando, laburando, y me enteré en el medio”, indicó.

No obstante, el notero fue más allá y le dio un dato que el conductor no sabía. “La primera polémica. El doble de nominaciones de Telefe que canal Trece”, manifestó. Pero Kaczka, rápido de feflejos, redobló la apuesta: “¿Tiene el doble? Bueno, vamos a ver cuántos ganan”, indicó.

Tras las risas de ambos, el conductor le resto importancia a la "polémica". "Qué sé yo, son premios, nominaciones, ocurre, todos los años pasa. Nos tocó hacerlo y muchas veces nos toca hacerlo en el canal. Siempre hay esta mirada con los premios, cuánto a uno, cuánto al otro, el canal que lo transmite y la posible ayuda o tendencia”, afirmó.