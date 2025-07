Turismo en la era Milei: los alarmantes datos de La Rioja en el periodo del receso invernal

Desde la Cámara de Turismo de La Rioja se advirtió sobre el difícil panorama que enfrenta el sector turístico en la provincia en medio del receso invernal. Además se destacó los esfuerzos realizados por la provincia para sostener la actividad ante la baja en el ingreso de turistas, la caída en las reservas y el impacto general de la crisis económica nacional.

En diálogo con Medios El Independiente, el presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja, Leopoldo Badoul, aseguró: "Estamos teniendo un movimiento incipiente de vacaciones de julio, La Rioja siempre tuvo esta característica, pero los números no tienen nada que ver con lo que solía suceder años anteriores, incluso tuvo que intervenir en un par de cuestiones el Estado para evitar el cierre de algunos establecimientos hoteleros y aquellos que no podían pagar la luz y sueldos. Estamos mediando para que la situación no nos lleve puesto como se dice". Cabe destacar que la intervención antes nombrada refiere al Estado riojano.

"Nos interpela a todos por igual. Cuando los recursos escasean, siempre habrá que manejarse con necesidades ilimitadas y recursos escasos", reflexionó el funcionario y aseguró que desde la provincia, ante este panorama, deberán ser "más eficientes, buscar la manera de tener una promoción acorde al momento que se está viviendo, de pensar fuertemente en que las vacaciones están en pleno tránsito, y cual será el saldo, el resultado, y cómo vamos a continuar una vez que esto pase".

La baja en el turismo interno por la crisis económica

El Presidente explicó que "hoy no se va a notar tanto porque algo de movimiento habrá, pero cuando sea el momento de hacer el balance y números, con las previsiones de ocupación que hay, lo que acontece en el país, se va a tener que replantear muchas cosas", y remarcó que entre "la posibilidad latente que se anunció de no estar presentes en la Feria Internacional del Turismo".

Asismismo, Badoul señaló que se busca "de manera creativa cómo se puede seguir estando presentes y visibles para que el turista elija La Rioja", y aseveró que es necesario en un contexto adverso internacional: "Tenemos muy Brasil que está competitivo, un Chile competitivo, y los centros emisores que los están mandando a la gente a esos lugares. Los centros emisores son agencias como la mía, en el momento que no vendemos receptivos, estamos tratando todos de reconvertirnos, tenemos que generar ingresos, tenemos estructuras y hay que mantenerlas en contra de lo que queremos. A nadie le gusta que el dinero se vaya para afuera". El análisis del mapa de la región se encuentra muy presente ya que al tipo de cambio, Argentina se encareció respecto a otros países de la región y el continente.

Porcentaje actual de visitantes en la Provincia

"Se trabaja a un 30% de la capacidad instalada, cuando años atrás, por lo menos se superaba el 50-60 por ciento, y con una víspera de Buenos Aires que es la fuerte, donde se pensó en cómo se iba a tener esa semana de todo colapsado, organizando para que la gente vaya moviéndose de un lado para el otro para duplicar la capacidad hotelera", detalló el funcionario.

En esa línea, Badoul concluyó: "Hemos apostado al turismo de cercanía, pero nosotros sabemos que el gasto del turista nunca es igual al turismo de la gente que viene de otros centros más grandes. Esto es lo que nos toca, siempre fuimos un factor que fue resiliente, buscó siempre las alternativas. Tenemos por suerte un diálogo permanente. Somos muy críticos con nosotros, el Gobierno, pero siempre fue critica respetuosa".