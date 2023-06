Figura de Telefe abandona las grabaciones de un programa: tensión en el canal

Una reconocida periodista de Telefe dejó el canal en medio de las grabaciones de un nuevo programa que será lanzado próximamente. Los detalles de lo que pasó y el motivo de su adiós.

Son semanas sumamente complejas para Telefe. Además de los conflictos que tiene por la situación de Marley, en las últimas horas se conoció que una reconocida figura del canal de las tres pelotitas abandonó un programa en medio de las grabaciones por un motivo inesperado.

A fines de diciembre de 2022, se conoció que Lizy Tagliani se encargaría de llevar adelante Got Talent Argentina, nuevo ciclo por el que Telefe apuesta para seguir liderando el rating frente a El Trece. De todas maneras, y según trascendió, la conductora decidió suspender las grabaciones del ciclo que promete romperla.

¿La razón? Lizy debió realizar un viaje a Uruguay para formar parte de un programa televisivo que nada tiene que ver con Got Talent. La presentadora de TV y humorista fue invitada a participar de Sonríe, te estamos grabando, de gran éxito en la TV uruguaya.

Got Talent Argentina todavía no tiene fecha oficial de estreno.

De esta manera, las autoridades de Telefe deberán esperar a que Tagliani regrese de Uruguay para continuar con las grabaciones y que, de una vez por todas, se esclarezca la fecha oficial de estreno del reality.

¿Cuándo se estrena Got Talent Argentina 2023 en Telefe?

Got Talent Argentina 2023, la nueva apuesta de Telefe, tiene su posible salida al aire en medio de la definición de MasterChef Argentina, segmento que en estos momentos cautiva a la audiencia del canal. Será un formato que estará conducido por Lizy Tagliani y, por el momento, se encuentra sin una fecha oficial de estreno.

Lizy Tagliani reveló que su deseo más íntimo está cerca de concretarse

Lizy Tagliani se pronunció sobre su proyecto en relación a la maternidad, después de haber contraído matrimonio con Sebastián Nebot. La estrella de Telefe dio a conocer qué tipo de madre cree que será y reveló por qué decidió anotarse para adoptar a un niño.

"Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona", comenzó su descargo Tagliani en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial. Y agregó: "Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista".

Tagliani aseguró que tiene muchas ganas de ser madre y que está en el proceso de completar formularios par ale proceso de adopción. "Yo también entré en dudas, si es muy rápido y no estoy preparada, o si es muy lento y después no sale. Estoy como en esa contradicción y está bien que se demoren los tiempos. Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio. Espero que no nos quedemos solo en una ley", reclamó la conductora de Got Talent."Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de dónde venís, cómo empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’", concluyó la actriz.