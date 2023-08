Juliana Gattas dio detalles de su nueva relación con Lali: "Ella es hermosa"

La cantante habló de su vínculo con su colega tras la colaboración. Juliana Gattas de Miranda! halagó a Lali Espóisito en público.

Juliana Gattas es miembro fundadora de Miranda!, la banda que llegó a la escena nacional a principios de los 2000 y desde no entonces no dejó de cosechar éxitos como Don, Prisionero, Perfecta y Fantasmas. En su más reciente trabajo discográfico, la artista y su coequiper Ale Sergi hicieron versiones de sus clásicos con músicos invitados; uno de ellos fue Lali Espósito, en el track Yo te Diré. Gattas contó cómo es su vínculo con su colega y destacó algunos aspectos de su personalidad.

La cantante hace pocas semanas lanzó al mercado una canción como solista, Maquillada en la cama, una oda al pop y a la coquetería. Gattas dio a conocer la reacción que tuvo la intérprete de hits como N5, Disciplina y Como Así ante su nuevo track y se mostró agradecida y conmovida al respecto.

"Ella es hermosa, hace tiempo que le venía diciendo que tenía algo, pero no tuve oportunidad, se lo quería mostrar porque estuve con ella una vez en Madrid. Ahí me mostró canciones que todavía no habían salido de su disco y sabía que yo tenía esto que me re entusiasmaba, y cuando salió sentí muy genuina su reacción", comentó Gattas sobre el acercamiento que tuvo con Espósito. Y sumó: "Imagino que le agarró tipo: ‘¡Ah, era esto, era esto!’, subió un tuit, una story, me mandó un mensajito. La adoro, es un ser humano de lujo. La re quiero, es lo más Lali".

