Juliana Gattas contó un secreto de Miranda! y deschavó a Ale Sergi: "Rarísimo"

Juliana Gattas habló de las internas de Miranda! y dio a conocer detalles sobre los manejos que Alejandro Sergi tiene en los procesos creativos de sus canciones. Los músicos formaron su banda en 2001 y cosecharon múltiples éxitos como Don, Tu Misterioso Alguien, Perfecta y Fantasmas en la casa.

La cantante de Miranda! estuvo como invitada en El Método de Tomás Rebord y allí reveló la verdad sobre cómo componen sus canciones. "En el caso nuestro, Ale siempre compone muy rítmicamente. Se hace ese balbuceo medio en inglés, medio en un idioma que no existe. Los dos cantamos en esperanto primero (risas)", relató la artista.

Gattas hizo un balbuceo de la canción Yo Te Diré, uno de los hits de Miranda! perteneciente a su segundo disco de estudio, Sin Restricciones, y al instante aclaró entre risas que ella no había sido la autora de la melodía de esa canción. "Se hacía cargo de ese temazo", soltó. "Hay demos con balbuceos, existen. Onomatopeyas o un inglés rarísimo, que nadie lo puede traducir", cerró Gattas.

Juliana Gattas, sobre su rol en Miranda!

"Mi socio y contraparte de Miranda! es muchísimo más del laboratorio. Le gusta tocar en vivo, pero está todo el día pensando música y su momento de éxtasis es alrededor de los instrumentos y la computadora: cuando busca el hit. Por mi forma de ser y también porque los roles fueron decantando así y los dos estamos cómodos, yo soy más del show", comentó Gattas en diálogo con Infobae en 2020, en plena cuarentena por el coronavirus.

Y sumó: "Me ocupo de la estética, del vestuario, de la puesta en escena, de los videos. En la cuarentena, al que le gustaba el estudio lo tiene a sus anchas. Pero a quienes nos gusta la tabla, la extrañamos mucho. Se extraña el feedback y la adrenalina que no se da en otro lado".

Juliana se autodefine como una apasionada de los looks y asegura que canaliza esa pasión en las estétitcas de las diferentes eras de su banda. "Todavía tengo ideas y caprichos que no hice: looks de Bowies, de Madonnas. Tengo para veinte años más", contó. Al ser consultada por los referentes musicales que tiene como artista, Gattas enumeró: "Menciono los que tenemos muy en común Ale y yo: Bowie, Madonna, Prince, los íconos gais, Pet Shop Boys, Erasure, ABBA".