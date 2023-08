Juliana Gattas, Callejero Fino y más: los lanzamientos musicales destacados de la semana del 31 de julio al 4 de agosto

Desde El Destape armamos la lista de los lanzamientos musicales destacados de cada semana. Entre el 31 de julio y el 4 de agosto Juliana Gattas compartió el primer single de su nuevo disco solista que saldrá a fin de año, Callejero Fino pubicó su primer álbum full RKT y, en la previa a su recital en Argentina, Rels B presenta su nuevo álbum con 9 canciones bien veraniegas.

Juliana Gattas - Maquillada en la cama

Maquillada en la cama es el primer single del disco solista de Juliana Gattas que saldrá a fin de año, que nos presenta su nuevo universo sonoro y visual, con reminiscencias pop y disco. "Estoy súper emocionada de que salga, cada detalle me enorgullece y da vértigo a la vez. Tiene mucho de mí, tiene mucho amor. Espero que guste, se baile y se forje un caminito paralelo por donde también transitar y divertirnos", dice Juliana del lanzamiento.

Callejero Fino - Hagan Ca$o

Callejero Fino, referente del RKT, lanzó la tercera y última parte de su álbum debut "Hagan Ca$o" conformada por las canciones "Yo Soy el RMX" junto a Duki, "Moña" con Neo Pistea y "Ta Bellaka Ta Koketa" en dupla con Ryan Castro.

Rels B - AfroLOVA’ 23

En “AfroLOVA’ 23”, a través de sus 9 canciones, Rels B nos da todo lo que necesitamos para transportarnos al verano con sonidos Afro y asegura ser una gran fiesta en vivo en el Hipódromo de Buenos Aires. El álbum está acompañado por 7 visualizers en el que el artista español junto con su robot Rose, viajan por 7 planetas distintos creados para este disco.

Seven Kayne - Buscando la luz

Seven Kayne presenta “Buscando la luz” su nuevo EP en el que finalmente logra dar con los nuevos sonidos que viene incursionando en el último tiempo. Una propuesta que coquetea entre el pop, rock y algo de punk. Este nuevo EP contiene 5 canciones nuevas y cada una con un nuevo video, que fueron producidas en Los Ángeles por el reconocido Einer Banks, quien ha trabajado con artistas como Chance the Rappers, Lil Wayne, The Kid Laroi, entre otros.

Siddhartha y Emmanuel Horvilleur - Acapulco

El cantautor mexicano une su talento con el argentino Emmanuel Horvilleur en Acapulco. Este sencillo es el primero de lo que será el nuevo material discográfico de Siddhartha, el cuál tiene planes de ser lanzado antes de que concluya el año.

Santi Celli y Jaze - Me da igual

Santi Celli se une a Jaze, (artista y compositor bicampeón de FMS Perú), en otro adelanto de su próximo álbum. Me da igual tiene un groove hipnótico y una mixtura entre la impronta urbana de Jaze y el sello pop inconfundible de Celli.

Los Látigos - Nocturno

Dieciséis años transcurrieron desde que Los Látigos estrenó su último trabajo discográfico. En el segundo tramo del año, Los Látigos vuelve al ruedo para presentar Nocturno, primer adelanto de su próximo álbum, que se estrenará en 2024. La canción, que oscila entre el pop-rock y la electrónica, aborda la nocturnidad como una especie de oasis en medio de la vida rutinaria: lejanía con lo mundano y ausencia de límites para lo desconocido.

