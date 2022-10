Juliana de Gran Hermano rompió en llanto por la muerte de su hermano: "Cosas terribles"

La participante de Gran Hermano contó cómo logró superar esa pérdida entre lágrimas con el apoyo de sus compañeras y Maxi, su novio dentro de la casa de Telefe.

Juliana se quebró en Gran Hermano al referirse a la muerte de su hermano y cuánto le costó superar esa falta. La participante que recientemente comenzó una relación con Maxi dentro de la casa puso a llorar a sus compañeras al contar su dura historia.

La joven contó que después de la partida de su hermano comenzó a pensar mucho en querer partir ella también y agregó: "La psicóloga me dijo que era re lógico que me pasara eso. Ahí empecé a bajar un cambio porque dije '¿cómo voy a estar todo el tiempo pensando que me quiero morir?' No es normal pensar esto, si mi vieja está haciendo todo para estar bien".

"Yo tengo a mis amigos de toda la vida que me bancan en todas. Ellos me levantaron. En un momento me di cuenta de que cada vez que nos juntábamos yo terminaba hablando de lo mismo, de todo lo que me había pasado, hasta que en un momento dije basta", continuó su descargo entre lágrimas al costado de la pileta mientras tomaba sol con "La Tora", María Laura y Maxi, quien contenía a la joven con abrazos y besos. Y cerró: "Porque está todo bien con tener amigos, ellos me la re bancaban igual, pero por eso empecé el psicólogo. Más allá de todas las cosas espirituales que hacía empecé terapia que necesitaba analizar esas cosas tan terribles".

La revelación de Juliana que causó sorpresa en los televidentes de Gran Hermano

La concursante habló sobre su vida sentimental y reveló que tiene un novio fuera de la casa, lo que dejó atónitas a sus compañeras por el vínculo amoroso que Juliana comenzó con Maxi en Gran Hermano. Si bien la joven se reía mientras aseguraba estar de novia con alguien de afuera, por lo que muchos usuarios de Twitter señalaron que solo se habría tratado de una broma, las especulaciones no tardaron en llegar y las redes sociales ardieron tras ese suceso ocurrido en la transmisión de Telefe.