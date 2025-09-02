En medio del escándalo de los audios, ahora se viralizó un chat de Juliana Awada sobre Mauricio Macri.

En medio del escándalo por los audios que aluden a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, algunos cibernautas decidieron cambiar el foco, bucear en la web y buscar un chat de Juliana Awada hablando de Mauricio Macri. Todo se dio a raíz de un rumor comentado por Viviana Canosa en Carnaval Stream, en donde deslizó que el expresidente estaría separado de su pareja.

"Me contaron que están separados y que a ella se la vería acompañada, que es algo blanqueado, a pesar de que los medios no cuenten nada”, expresó Viviana Canosa, y agregó: "A ella siempre la vi viajando sola en los últimos meses, de acuerdo a lo que sube a sus redes sociales. Se la ve con amigas y disfrutando por el mundo”.

Agregando información a la versión de la separación de Macri y Awada, Viviana Canosa dijo: “Me confirmaron el distanciamiento y hace 7 meses que no postean fotos o videos donde se los vea juntos”. Claro, luego de escucharse esto vía streaming, los oyentes dieron con un audio que data de un año y en el mismo se puede escuchar un mensaje de la propia Juliana contando su verdad sobre la relación con el expresidente.

Qué dice el mensaje de Juliana Awada sobre Macri

En un mensaje enviado a la periodista Mariana Brey en El Trece, Juliana Awada ya desmintió su separación. Y lo hizo hace diez meses, dando la pauta de que no es la primera vez que circulan rumores de este tipo. "La gente está aburrida, estamos súper bien, mejor que nunca. Que la gente se ocupe de uno y no de los demás. Estamos todo el tiempo con mi marido, no sólo con mi marido sino que también somos familia con mi exmarido".