Jujuy Jiménez reveló intimidades de su ex, el Pelado López: "Así durante cinco años"

De novia con un polista, la modelo Sofía Jujuy Jiménez reveló detalles inéditos sobre su relación con el conductor Guillermo "El Pelado" López.

Nuevamente enamorada, esta vez del polista Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez decidió no echarse atrás ni darle la espalda a su intenso romance con su expareja, el conductor y excronista de CQC Guillermo "El Pelado" López. En medio de una entrevista, la modelo lo mandó al frente al hablar de cómo era la dinámica diaria de su relación.

La modelo se sometió al "cuestionario intragable" en su visita a Flor de Equipo (Telefe), magazine conducido por Florencia Peña, y reveló detalles inéditos de cómo era su noviazgo con el conductor puertas para adentro. "Trabajábamos de lunes a viernes, mucho, y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento", reveló tras declarar que por salir con alguien "mayor" había perdido "la joda".

Con picardía, aprovechó para establecer una diferenciación entre su relación anterior y la actual: "Ahora me puse al día, igual tampoco es que soy re jodona. Sí me gusta mucho divertirme pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa; lo celebro y no me arrepiento, ya está".

Jujuy Jiménez fue acosada y expuso los mensajes que recibe: "Estoy asustada"

"Lo hizo la primera vez en un restaurante, lo denuncié y nunca nadie se enteró porque dije ´lo voy a dejar correr´'... Es la segunda vez, y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal. Estoy asustada, cagada en las patas", reconoció luego la modelo, actriz, conductora y comunicadora social de 30 años.

Además de sus palabras sobre el lamentable episodio sucedido el pasado fin de semana en el Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires, "Jujuy" Jiménez hizo una captura de pantalla del acoso virtual por parte de este hombre: "¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí. ¿Por qué no te quedaste a hablar? Cada vez que te veo me enamoro más de vos, Sofía. Es raro que no sepas que estaba en el hotel porque hacía como 15 minutos que estaba adentro. No me quiero ir, decime: ¿qué querés que haga? Si no querés que te moleste nunca más, decilo, me voy y te juro que no vuelvo a ver tus historias".