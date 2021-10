Juana Viale y el inesperado regalo de un integrante de la Selección: "Es hermoso"

Juana Viale contó que una importante figura de la Selección Argentina le hizo un regalo. La conductora reveló detalles del obsquio en El Trece.

Juana Viale volvió a captar la atención de los televidentes de El Trece. La conductora de "La Noche de Mirtha Legrand" reveló en el programa del pasado sábado por la noche que un importante integrante de la Selección Argentina le hizo un curioso regalo. Con muchísima emoción mostró cómo es el impactante ramo de flores que le llegó.

Ante la atenta mirada de la mesa macrista que estuvo conformada por el dibujante "Nik", la presidenta del PRO Patricia Bullrich y los periodistas Pablo Sirvén y Damián Di Pace, "Juanita" decidió mostrar el regalo que le hicieron: "¡Ay! Quiero agradecer esta belleza de ramazo. Miren lo que es. ¿Se dimensiona el tamaño? Es gigante".

Luego, y con una gran sonrisa, la conductora reveló el nombre de la persona que le envió el obsequio: "Gracias al "Chiqui" Tapia que me mandó estas flores espectaculares, voy a decorar toda mi casa. Es hermoso. El "Chiqui" Tapia y toda la gente de la AFA me mandaron este florerón gigante con estas flores y rosas rojas".

Juana Viale conduce "La Noche de Mirtha Legrand" en reemplazo de su abuela.

En tanto, Juana Viale explicó que el presidente de la AFA también le regaló entradas para ir a la cancha de River a ver el partido de la Selección junto a su familia: "Me las regaló porque yo no pude ir, pero fue mi hijo Alí por primera vez a la cancha. Lo pudo ver a Messi de lejos, al 'Dibu' Martínez. Yo le dije: 'Vos tenés que gritar, lo único que te pido es que vuelvas disfónico a la cancha'. Fueron a la cancha mis hermanos Matías y Nacho, y mi papá también. Yo laburaba, sepan disculpar las molestias, pero no pude ir a disfrutar del partido".

Finalmente, la nieta de Mirtha Legrand le hizo una curiosa propuesta a Tapia como muestra de agradecimiento: "Muchas gracias, Chiqui. Te mando un mensaje después y ya sabés: 'El asado lo hago yo'".

Juana Viale, en la cuerda floja con El Trece

De acuerdo a lo que se pudo saber hace algunos días, Juana Viale vive una crisis con El Trece. Debido al bajo rating que hay en el canal, las autoridades analizan la posibilidad de que el ciclo deje de emitirse durante el verano. "¿Va a estar en Mar del Plata?", es la pregunta que se hicieron en el canal KZO, durante el programa "Gossip". Allí, el periodista Leo Arias dio a conocer detalles sumamente novedosos: "Estuve hablando con gente de El Trece. Mirtha Legrand había parado en enero y volvió en marzo. La última vez que quisieron ir con Mirtha, el canal salió espantado por los números".

En tanto, Arias indicó que existen reuniones entre las autoridades de El Trece para ver si hay presupuesto para poder hacer el programa, aunque dejó en claro que está complicado incluso por una cuestión que tiene que ver estrictamente con los tiempos de Juana Viale: "Hace poco empezaron las reuniones para ver si se puede hacer algo con Juana Viale en Mar del Plata. Hasta lo que tengo entendido, Juana se va a Punta del Este y sobre todo la primera quince de enero, que es la época TOP de Punta del Este".