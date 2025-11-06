Juana Viale se hartó de la prensa y apuró a un periodista al aire: "No me desafíes"

Juana Viale se hartó de la prensa y toreó a un periodista al aire "No me desafíes".

En medio de los rumores por una supuesta pelea con su madre, Juana Viale, conductora de Almorzando con Juana, se la pudrió a un periodista por una pregunta que le hizo.

En diálogo con la prensa, Juana Viale explicó que no fue al cumpleaños de su mamá, Marcela Tinayre, porque había vuelto de viaje el día anterior y estaba muy cansada. Sin embargo, el periodista Fede Flowers puso en duda su versión de los hechos.

"Unificando criterios. Vos decís que a las siete de la tarde se te apagó el reloj, te dormiste", comenzó el cronista, pero Juana Viale lo interrumpió: "No, a las 10 de la noche". "Pero Marcela dice que a las 4 de la mañana llegaste vos de viaje, entonces no se entiende", siguió Fede Flowers.

Ahí, Juana Viale explotó de la bronca. "No, llegué el día anterior. No me desafíes en la mentira - la verdad a mí. No me desafíes. Yo no te tengo que explicar nada a vos ni de mí, ni de mi madre ni de ningún vínculo. Si te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior", insistió.

Qué dijo sobre los rumores

Asimismo, respondió a los rumores sobre el distanciamiento con Marcela Tinayre. "No sé qué información les llegó. Estuve de viaje, tuve que hablarme todos los días con ella. Si hubiese pasado, jamás lo expondría acá", señaló y añadió: "Sabemos que inventan y que todos los medios se han creado mil veces mil cosas. Tengo 43 años, ¿cómo no me voy a pelear con una madre?".